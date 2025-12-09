En medio de las críticas vertidas al recién promulgado Código Procesal Penal, que fue aprobado a contrarreloj antes del plazo del Tribunal Constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, salió al frente y reprendió este martes a los sectores que, según él, intentan empañar un proceso que calificó de "correcto, consensuado y necesario" para el país.

El Poder Ejecutivo ya promulgó la nueva ley del Código Procesal Penal, una normativa cuya aprobación estaba bajo presión por el plazo impuesto por el Tribunal Constitucional, que vencía el 11 de diciembre.

Con la incertidumbre superada, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este martes que el Congreso cumplió con su deber y criticó a quienes cuestionan el proceso.

"Lo que todos podemos colegir es que el Congreso Nacional ha estado haciendo sus tareas correctamente. Y entonces vemos cómo algunos sectores de la sociedad nos critican", afirmó, señalando que la ley fue aprobada y promulgada cuando aún faltaban días para el límite fijado, lo que consideró como un logro del Congreso.

Pacheco defendió el carácter consensuado del proyecto, subrayando que no respondió a los intereses particulares de ninguna de las cámaras legislativas.

"No fue la ley que quiso el Senado ni la que quiso la Cámara de Diputados, sino que consensuamos con la Suprema Corte de Justicia, con la Defensa Pública, con la Procuraduría y con actores de la sociedad civil", dijo, agregando que sus aportes fueron tomados en cuenta.

El legislador lamentó que "siempre se trata de desacreditar el trabajo que se hace", pese a que, a su juicio, el texto final representa una mejora sustancial para el sistema de justicia.

Aseguró que, con la reforma aprobada, "hoy nosotros tenemos un mucho mejor código", especialmente porque está adaptado al nuevo Código Penal que entrará en vigor el próximo año.

Pacheco afirmó que el país llevaba "más de 40 años" esperando una transformación de esta magnitud y que, gracias a la eficiencia del Congreso, "el tema penal en la República Dominicana es un problema felizmente resuelto".

Además, rechazó que la reforma implique retrocesos en materia de derechos fundamentales, como se ha criticado, y agregó que el proyecto aprobado solo reguló los derechos conforme a la Constitución.

"Estamos seguros de que cuando este Código Procesal Penal sea sometido a los coladores constitucionales, vamos a salir muy bien", sentenció.

Cuestionamientos

La promulgación de la ley ocurre mientras persisten cuestionamientos provenientes de distintos sectores sociales y jurídicos que señalan posibles retrocesos, excesos de poder para el Ministerio Público y riesgos para las garantías procesales.

Sin embargo, Pacheco insistió en que el país debe mirar "desapasionadamente" la reforma para valorar lo que, a su parecer, constituye un avance histórico.