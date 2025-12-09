Trabajadores piden a diputados revisar más de 20 artículos de reforma laboral "para evitar abusos"

La comisión de trabajo de la Cámara de Diputados que estudia la reforma laboral. ( FUENTE EXTERNA )

Los principales sindicatos de los trabajadores entregaron a los diputados un documento con observaciones que abarcan más de veinte artículos del proyecto de modificación de la reforma laboral que se estudia en la Cámara Baja, en el que advierten errores de redacción, ambigüedades legales y disposiciones que, según aseguran, podrían abrir espacio para abusos en la suspensión del contrato, el pago de la cesantía y la ejecución de sentencias laborales.

Los trabajadores solicitaron a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados revisar profundamente el proyecto de reforma laboral que llegó desde el Senado y que, según su análisis, contiene fallas técnicas, disposiciones contradictorias y cambios procesales que afectarían la protección jurídica del empleado.

Uno de los puntos tocados por los trabajadores es el artículo 56, sobre la suspensión del contrato de trabajo. Los sindicatos piden suprimir el tercer párrafo incluido por el Senado, al considerar que "es innecesario" porque tanto empleador como trabajador ya tienen vías para impugnar una resolución ante el Ministerio de Trabajo o los tribunales.

El párrafo al que se refieren establece que cuando el empleador pida al Ministerio de Trabajo una autorización para suspender un contrato, la institución debe decidir en un máximo de 15 días hábiles; si vence ese plazo sin una resolución, la suspensión se considerará automáticamente autorizada.

En ese sentido, los sindicatos de trabajadores plantean que mantener ese texto podría generar confusión y provocar decisiones automáticas sin el debido proceso.

La cesantía

También objetan el cambio introducido al artículo 86, sobre el cálculo de la penalidad por mora en el pago de la cesantía. La cesantía debe pagarse en un máximo de diez días, pero el Senado, cuando aprobó el proyecto, agregó un párrafo que dispone que los días no se cuentan mientras un expediente esté en estado de fallo en algún tribunal.

Para los trabajadores, esa disposición debe eliminarse porque reduce la eficacia de la penalidad y podría incentivar retrasos en los pagos de cesantía y preaviso.

En el caso del artículo 665, advierten que la prohibición que dispone el artículo de embargar bienes considerados "inmuebles por destino", como maquinarias, debilitaría el embargo ejecutivo.

Aseguran que, de mantenerse ese texto, un trabajador con una sentencia firme "quedaría impedido de ejecutar contra activos esenciales de la empresa, lo que restaría eficacia al proceso".

Errores de redacción

Además, varias observaciones apuntan a errores de redacción o expresiones que, según los trabajadores, deben corregirse para evitar interpretaciones adversas.

En el artículo 52, relativo a accidentes y enfermedades laborales, señalan que la versión del Senado tiene repeticiones de palabras, al igual que los artículos 54, 44 y 46, que, según plantearon, tienen palabras que se consideran innecesarias en la técnica legislativa.

Finalmente, solicitan restablecer el artículo 640 del Código de Trabajo, que establecía que el recurso de casación debía depositarse en el tribunal que dictó la sentencia.

Consideran que el esquema fijado por la Ley 2-23, que es la que obliga a depositar en la Suprema Corte de Justicia, "complica el trámite" y afecta el principio de accesibilidad en materia laboral.

Las organizaciones reiteraron que sus observaciones no buscan frenar la reforma, sino garantizar que las disposiciones aprobadas no debiliten los derechos laborales ni permitan vacíos que puedan ser utilizados en perjuicio del trabajador.

Añadieron que esperan que la Cámara de Diputados "corrija los errores y aclare las disposiciones" antes de que la reforma avance en su proceso legislativo.

Los sindicatos que agrupan a los trabajadores entregaron sus observaciones por petición de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que actualmente se encuentra en la fase final de estudio del proyecto para rendir un informe y recomendar la aprobación de la reforma laboral, que ya lleva más de un año dando vueltas en el Congreso.