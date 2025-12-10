Comisión de legisladores aprueba informe del Presupuesto 2026 sin incluir la indexación salarial

Después de cinco jornadas de reuniones, la comisión bicameral que estudió el proyecto de Presupuesto para el 2026 aprobó este miércoles el informe de la pieza. ( FUENTE EXTERNA )

Después de cinco jornadas de reuniones, la comisión bicameral que estudió el proyecto de Presupuesto para el 2026 aprobó este miércoles el informe de la pieza sin contemplar la indexación salarial prevista en el Código Tributario desde 1992, pese a las presiones públicas de la oposición para que el ajuste por inflación fuera incorporado el próximo año.

El presidente de la comisión, el diputado perremeísta Francisco Javier Paulino, confirmó que el punto de la indexación quedó "tal como estaba" y explicó que el proyecto de Presupuesto para el 2026 contiene un artículo que aplaza la discusión obligatoria de la indexación.

El vicepresidente de la comisión, el senador Pedro Tineo, indicó que durante los trabajos "ningún bloque político presentó formalmente una propuesta sobre la indexación", por lo que el tema no fue discutido a lo interno del equipo.

El senador del PRM por Monte Plata señaló que se otorgaron turnos para que los legisladores expusieran sus inquietudes, pero que "ninguno tomó la palabra" para hablar sobre la indexación, lo que provocó que la comisión aprobara el informe con la mayoría de los votos de los congresistas.

Tineo añadió que el informe se aprobó con el voto mayoritario de los integrantes y que está listo para presentarse en la Cámara de Diputados y en el Senado para su votación.

Al ser cuestionado sobre la indexación, Tineo afirmó que el reclamo de los opositores es "un asunto político" que únicamente se ventiló en los medios de comunicación, pero que no fue impulsado a lo interno de la comisión.

La indexación

Desde que el proyecto de Presupuesto para el 2026 se depositó en la Cámara de Diputados, en septiembre de este año, la oposición ha insistido en que la iniciativa del Poder Ejecutivo debe ajustarse a lo que ordena el Código Tributario: la revisión obligatoria anual de los salarios para ajustarlos a la inflación.

Desde 2017, los distintos gobiernos han ignorado el mandato del Código Tributario y se han escudado en la inclusión de un artículo en cada presupuesto anual para aplazar la discusión de la indexación hasta el año siguiente.

La inobservancia ha provocado que los trabajadores con ingresos mensuales de 34,000 pesos paguen impuesto sobre la renta, mientras que la oposición lucha por ajustar ese monto para que solo los empleados con ganancias superiores a los 52,000 pesos mensuales sean quienes paguen el impuesto.

La oposición iría al TC

Aunque en la comisión hubo un voto favorable mayoritario, los bloques de oposición adelantaron que no apoyarán el proyecto cuando llegue al hemiciclo para su votación.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de la comisión bicameral, Charlie Mariotti, aseguró que buscarán la eliminación del artículo 45 del proyecto, donde se establece que no se aplicará la indexación correspondiente al ajuste inflacionario.

Sostuvo que presentarán la propuesta en el pleno y que, si es rechazada, acudirán al Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad de la ley por considerar que vulnera derechos vinculados al salario real de los trabajadores.

Mientras tanto, el senador Edward Espíritusanto, de la Fuerza del Pueblo, confirmó que su partido tampoco votará por el proyecto, al asegurar que el presupuesto está "orientado principalmente al gasto corriente" y que la inversión pública resulta insuficiente.

Añadió que insistieron en que se contemplara la indexación, pero que sus planteamientos no fueron asumidos por la comisión.

El proyecto de Presupuesto 2026

La pieza del Presupuesto General del Estado para el 2026 asciende a 1 billón 744 mil millones de pesos, equivalente al 20.1 % del PIB.

El proyecto estima ingresos por 1,342,258.2 millones de pesos (15.5 % del PIB) y un gasto total de 1,622,833.4 millones de pesos (18.7 % del PIB).

Esto supone un déficit fiscal de 3.2 % del PIB, equivalente a 280,575.3 millones de pesos.

La iniciativa proyecta, además, una inversión pública de 215,284.7 millones de pesos (2.5 % del PIB), un aumento con respecto al presupuesto inicial de 2025.

Según el Gobierno, estas inversiones forman parte del Plan Meta RD 2036, que contempla estrategias para duplicar el tamaño de la economía en los próximos años.

Lo que sigue

Con el informe aprobado, la pieza pasará primero a la Cámara de Diputados, donde será conocida y votada, y luego será remitida al Senado para el mismo trámite congresual.