Los diputados aprueban dos préstamos por más de 248 millones de dólares para el Metro y agricultura

Cámara de Diputados da luz verde a préstamos para agricultura y el Metro. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en única lectura, dos contratos de préstamos que totalizan 248,778,272.64 dólares y que serán utilizados para fortalecer la cadena de valor de los alimentos y ampliar la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

Ambos proyectos buscan financiar iniciativas en los sectores agrícola y de transporte masivo, de acuerdo con las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo.

El primer contrato corresponde al préstamo suscrito entre la República Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por un monto de 10,930,000,000 yenes —equivalentes a 70,403,933.64 dólares— cuyos recursos se destinarán al Proyecto para el Mejoramiento del Financiamiento Agrícola para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor Alimentaria, que será ejecutado por el Ministerio de Agricultura.

Durante el estudio del contrato, los diputados escucharon a Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, y a María José Martínez, viceministra de Crédito Público, en representación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

El proyecto, de alcance nacional, contempla el financiamiento de inversiones productivas para mejorar la sostenibilidad del sector agrícola, combinando consultoría especializada, asistencia técnica y un esquema de financiamiento que fortalezca los procesos de cosecha.

La iniciativa busca asegurar la equidad territorial, apoyar a los productores más vulnerables y mejorar la competitividad del sector en los mercados local e internacional.

El objetivo central es "mejorar la cadena de valor de los alimentos y el acceso financiero del sector", mediante subpréstamos dirigidos a mipymes y cooperativas, además de asistencia técnica para reforzar las capacidades del Banco Agrícola.

Préstamo para el Metro

El segundo empréstito aprobado fue solicitado por el presidente Luis Abinader mediante una carta remitida a la Cámara de Diputados el 6 de noviembre, en la que pidió la aprobación de un contrato de préstamo por 178,374,339 dólares destinado a ampliar la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

La pieza fue enviada inicialmente a la Comisión de Hacienda y recibió el voto favorable del pleno.

En su comunicación, Abinader explicó que el incremento de la capacidad en la Línea 1, junto con la próxima puesta en servicio de la Línea 2C, hace "inevitable" ampliar la capacidad de la Línea 2, que opera desde la estación Concepción Bona, en la carretera Mella, hasta María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

El contrato contempla la adquisición de nuevo material rodante, la construcción de un taller de mantenimiento, la instalación de un garaje para trenes, la modificación del sistema de señalización ferroviaria, el equipamiento de nuevas subestaciones y la ejecución de estudios, diseños y supervisiones de obras civiles y electromecánicas.

Según el proyecto de resolución, la deuda será financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y se pagará en 42 cuotas semestrales hasta el 15 de diciembre de 2049.

Van al Senado

Los dos préstamos fueron aprobados únicamente por los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que los legisladores opositores rechazaron ambas iniciativas.

Ahora, los proyectos pasan al Senado para su estudio y eventual aprobación antes de ser enviados al Poder Ejecutivo para su ejecución.