El diputado Charlie Mariotti Jr denuncia "nómina inflada" en Presupuesto General del Estado 2026

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, denunció que el Presupuesto General del Estado para 2026 mantiene una "nómina pública inflada", mientras el Gobierno se niega a aplicar la indexación salarial al impuesto sobre la renta.

El legislador hizo la denuncia durante los debates previos a la aprobación del presupuesto, que fue aprobado por la Cámara de Diputados por un monto de RD$1,841,701,394,621 y enviado al Senado para su conocimiento.

Mariotti explicó, de acuerdo a un comunicado, que la indexación salarial beneficiaría a más de 764,000 trabajadores que perciben ingresos mensuales por debajo de RD$52,000.

Señaló que los RD$18,500 millones destinados a nombramientos políticos y de campaña equivalen al monto que el Estado dejaría de recaudar si se aplicara la indexación al impuesto sobre la renta, propuesta que ha promovido desde junio.

Desde su curul, el congresista afirmó que los trabajadores están siendo gravados de manera injusta y que el Gobierno podría devolver capacidad de compra a miles de familias si evita incrementar la nómina pública con personal que no desempeña funciones.

"Si logramos no aumentar la nómina pública para seguir nombrando gente que definitivamente no está haciendo su trabajo, podemos devolverle capacidad de pago y de llegar a fin de mes a todo aquel que gana menos de 52,000 pesos en la República Dominicana", expresó.

El diputado también cuestionó aumentos presupuestarios sin justificación clara en instituciones como la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y el Tesoro Nacional.

Finalmente, Mariotti Paz reiteró que, de no incluirse la indexación salarial en el Presupuesto General del Estado para 2026, someterá un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional.

