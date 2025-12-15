La inasistencia gradual de los diputados retrasa el avance de la reforma laboral

El Congreso debe aprobar totalmente la reforma laboral antes de enviarla al Poder Ejecutivo para su promulgación. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Las modificaciones al Código de Trabajo ya llevan más de un año dando vueltas en el Congreso sin una conclusión o aprobación definitiva, convirtiéndose así en la única reforma de las que impulsa el presidente Luis Abinader que ha tardado tanto tiempo en definirse, a diferencia de enmiendas similares como la constitucional o la fiscal, que se resolvieron en semanas, la primera fue aprobada y la segunda retirada.

El proyecto de reforma laboral, remitido a la Cámara de Diputados el 16 de octubre tras ser aprobado en el Senado, cumple casi tres meses sin una aprobación, en medio de una disminución progresiva de la asistencia de los legisladores a las reuniones de la comisión encargada de su estudio.

Los registros del Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados indican que la Comisión Permanente de Trabajo sostuvo una agenda frecuente de convocatorias desde finales de octubre acumulando un total de 28 encuentros para estudiar el proyecto, pero la presencia de sus miembros fue disminuyendo de forma gradual, lo que hace que la iniciativa se tambalee a lo interno de la comisión.

Ausencia progresiva

En el período del 28 de octubre al 10 de noviembre, se registraron 26 ausencias, una cifra que permitió reuniones regulares. Entre el 11 y el 24 de noviembre, las ausencias aumentaron a 43.

El mayor deterioro se produjo entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre, cuando la comisión acumuló 56 ausencias. En varias convocatorias de ese lapso hubo más miembros ausentes que presentes, una situación que culminó con la suspensión de una reunión por falta de quórum el 15 de diciembre.

Los registros de la Cámara Baja muestran que la Comisión Permanente de Trabajo fue convocada de manera reiterada, incluso con reuniones en días consecutivos y más de una sesión en una misma fecha, lo que evidencia que el retraso del proyecto no ocurre por falta de intentos de trabajo, sino por la dificultad para sostener la asistencia de los diputados.

Los más ausentes

El detalle de asistencia por legislador revela que un grupo reducido de diputados concentró la mayor cantidad de faltas en lo que lleva el análisis de la reforma laboral.

Según los datos del Sistema de Información Legislativa, el diputado Jacobo Ramos, quien es el vicepresidente de la comisión, encabezó el listado con 23 ausencias, seguido por Eliazer Matos, con 19, y Pedro Julio Alcántara, con 14 ausencias. Los tres pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Los datos del sistema legislativo oficiales evidencian que el retraso de estudio del proyecto de la reforma laboral no se produjo de forma abrupta, sino que es la consecuencia de un proceso gradual de reducción de la asistencia de los diputados.

La reforma laboral y la cesantía

El proyecto de ley para modificar algunos artículos del Código de Trabajo fue depositado en octubre del 2024 por el entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, quien aseguró que la enmienda era fruto de un proceso de diálogo tripartito entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios.

La pieza enviada por el presidente Luis Abinader no toca en ningún punto el beneficio de la cesantía, pero ha sido el punto más debatido en las discusiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Fuera de la cesantía y su análisis, el proyecto de la reforma laboral contempla novedades como la regulación del teletrabajo, la inclusión del trabajo doméstico, la licencia por paternidad, aumento en un día de las vacaciones y más organización de la justicia en los conflictos laborales.