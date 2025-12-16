El proyecto del presupuesto 2026 avanza hoy al Senado sin incluir la indexación

En la sesión del Senado de este martes se conocerá el proyecto de presupuesto. ( FUENTE EXTERNA )

Después de ser aprobado de urgencia y en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados, el proyecto del Presupuesto General del Estado para el 2026 avanza este martes hasta el Senado sin incluir la demandada indexación salarial.

El Senado tiene programada una sesión de aprobaciones para este martes y en su agenda incluyó el proyecto del presupuesto, una pieza que, de acuerdo a la aprobación de los diputados, contiene un artículo que pausa la discusión de la indexación salarial a pesar de que es obligatoria por mandato del Código Tributario.

La aclamada indexación salarial llega al Senado en un escenario dominado por los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, quienes ya han reiterado que, aunque el ajuste salarial es mandatorio, no estarían de acuerdo en aplicarlo ahora, como lo ordena la ley.

Los senadores del PRM tienen la fuerza necesaria para aprobar el proyecto presupuestario del 2026 sin apoyo de la oposición, que en la Cámara Alta solo cuenta con tres congresistas.

El senador del Distrito Nacional y político de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, es quien más ha propulsado la indexación salarial en el actual período y depositó un proyecto de resolución para que el ajuste impositivo se aplique en medio de las discusiones del presupuesto.

Fernández ha reiterado que aplicar la indexación a partir del 2026 permitiría que alrededor de 700,000 trabajadores dominicanos se beneficien con la medida.

La indexación y el Presupuesto

La indexación salarial es un ajuste dispuesto en el Código Tributario que ordena que la carga del Impuesto sobre la Renta aplicado a las ganancias sea ajustada para que así los empleados que devengan sueldos de 34,000 pesos no estén obligados a pagar el tributo.

La propuesta que se mueve en el Congreso cambiaría el panorama para ajustar ese tramo y que así se indexen los salarios conforme a la inflación, lo que provocaría que los trabajadores que paguen el nivel más mínimo del impuesto sean los que devengan más de 52,000 pesos mensuales.

El presupuesto

Cuando el proyecto del presupuesto fue aprobado en la Cámara de Diputados, los legisladores de esa ala legislativa votaron en contra de la pieza porque no incluyó la indexación salarial. De hecho, algunos opositores como Carlos de Pérez, Llaniris Espinal, Charlie Mariotti o Rafael Castillo presentaron propuestas para que se modifique la pieza y que así se ajusten los salarios, pero sus planteamientos fueron rechazados por los legisladores del oficialismo.

El proyecto aprobado estima ingresos por 1,342,258.2 millones de pesos (15.5 % del PIB) y un gasto total de 1,622,833.4 millones de pesos (18.7 % del PIB).

Esto representa un déficit fiscal del 3.2 % del PIB, equivalente a 280,575.3 millones de pesos.

La iniciativa incluye, además, una inversión pública de 215,284.7 millones de pesos (2.5 % del PIB), un incremento respecto al presupuesto inicial de 2025.