La reforma laboral se tambalea: dos reuniones para su avance se cancelan por ausencia de diputados

Fachada del Congreso Nacional. Las reuniones canceladas por la ausencia de los congresistas retrasan informe de la reforma laboral. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Aunque la mayoría de los legisladores está de acuerdo con los puntos establecidos en el proyecto de la reforma laboral, la iniciativa que modificaría el Código de Trabajo se tambalea en la Cámara de Diputados por la constante ausencia de los congresistas a las reuniones para avanzar con la propuesta.

Este martes, la comisión tenía previsto avanzar con los puntos de la reforma laboral, pero el encuentro se imposibilitó porque la mayoría de los diputados se ausentó de su trabajo, lo que provocó que la reunión se cancelara por la falta del quorum reglamentario.

Una situación similar se repitió el pasado jueves, cuando la comisión también canceló su encuentro por el mismo motivo: la inasistencia de los diputados a sus labores.

El presidente de la comisión que estudia la reforma laboral, el diputado Mélido Mercedes, informó que a pesar de los constantes contratiempos que frenan el avance la reforma laboral, los legisladores se comprometieron a asistir a las reuniones a partir de mañana y así rendir pronto un informe.

De hecho, el diputado Mercedes precisó que si los diputados refuerzan más su asistencia a la comisión, el informe de la iniciativa estaría listo antes de concluir el año.

"Ustedes saben que hay una situación, actualmente estamos prácticamente en el fin del año y hay muchas situaciones que se presentan, pero yo espero que en el día de mañana la comisión se reúna para que avancemos en los trabajos relativos a esta reforma laboral", dijo.

Inasistencia recurrente

Una investigación realizada por Diario Libre precisó que la inasistencia de los diputados a la comisión que estudia la reforma laboral no fue abrupta, sino que fue aumentando con las semanas.

En 28 encuentros que ha hecho la comisión, los diputados que más se han ausentado son Jacobo Ramos, el vicepresidente del equipo, Eliazer Matos y Pedro Julio Alcántara. Los tres pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Avances de la comisión

Según el diputado Mercedes, hasta la fecha la comisión ha estudiado los análisis de los empresarios y de los sindicados que agrupan a los trabajadores para comparar las observaciones y aplicar posibles modificaciones al proyecto.

La reforma laboral, que es una de las primeras propulsadas por el presidente Luis Abinader, ha sido la que más ha tardado en aprobarse, a diferencia de la constitucional y la fiscal, que se resolvieron en semanas.

Entre sus novedades, la reforma laboral incluye la regulación del teletrabajo, el trabajo doméstico, la licencia por paternidad, aumento de los días de vacaciones y más regulaciones judiciales para los conflictos laborales.