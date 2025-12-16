El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, afirmó que la propuesta de Presupuesto General del Estado para 2026 refleja un manejo fiscal deficiente, pese a que la República Dominicana se desenvuelve en un contexto económico internacional favorable.

Fernández señaló que, aunque el precio del petróleo está proyectado con una reducción de un 25 % para 2026 en comparación con este año, esa baja no se refleja en los precios de los combustibles ni en otros productos de consumo diario.

De igual manera, indicó que el aumento sostenido de las recaudaciones por la extracción y exportación de oro, impulsado por su valor histórico por encima de los 4,000 dólares la onza troy, no se traduce en una gestión adecuada de esos recursos adicionales.

El legislador de Fuerza del Pueblo advirtió que el Gobierno vuelve a presentar un presupuesto altamente deficitario, en el que el 33 % del financiamiento proviene de deuda, equivalente a más de 400, 000 millones de pesos en nuevos préstamos. A su juicio, esta estructura profundiza la dependencia del endeudamiento público.

Asimismo, criticó el marcado sesgo hacia el gasto corriente, que asciende a 1.4 billones de pesos, representa el 86.8 % del gasto total y el 16.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento de 4.9 % respecto al año anterior.

Dentro de ese monto, alertó que el 38.6 % se destinará a nómina pública, vehículos y otros gastos que calificó de superfluos, incluyendo un aumento en la nómina equivalente a 18,581 millones de pesos adicionales.

Fernández explicó que ese incremento en personal sería comparable a "contratar 136 personas cada día durante todo el año 2026, tomando como referencia el salario promedio del sector público".

Ley de Crédito Público

También denunció que el proyecto presupuestario incumple nuevamente la Ley de Crédito Público al permitir que el gasto corriente supere los ingresos fiscales, una práctica que, según afirmó, se repite desde 2021 y que en esta ocasión supera el límite legal en 65,291 millones de pesos.

En contraste, el senador resaltó que la inversión pública propuesta para 2026 apenas alcanza los 215,284 millones de pesos, lo que equivale al 13.2 % del gasto total y al 2.5 % del PIB, a pesar de que los gastos de capital son uno de los principales motores del crecimiento económico.

Finalmente, Omar Fernández planteó la necesidad de revisar el proyecto de Presupuesto General del Estado, con el objetivo de redirigir los recursos destinados al gasto corriente y superfluo hacia la inversión de capital, a fin de impulsar la infraestructura, generar empleos y contribuir a la reactivación de la economía nacional.