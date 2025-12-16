Senado aprueba Presupuesto 2026 sin indexación salarial y con críticas de la oposición

El Presupuesto General del Estado para 2026 estima ingresos por 1,342,258.2 millones de pesos, equivalentes al 15.5 % del PIB, y un gasto total de 1,622,833.4 millones de pesos, equivalente al 18.7 % del PIB. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República aprobó la tarde de este martes, de urgencia y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026, sin incluir la indexación salarial establecida en el Código Tributario, una decisión que generó cuestionamientos por parte de la oposición. La pieza tiene un monto de 1,342,258.2 millones de pesos.

Con esta aprobación, los senadores siguieron el mismo camino que la Cámara de Diputados, que la semana pasada sancionó la pieza bajo el mismo procedimiento acelerado, dejando fuera, por séptimo año consecutivo, la aplicación del ajuste salarial por inflación a favor de los trabajadores.

Durante la sesión, el senador de la Fuerza del Pueblo por La Romana, Eduard Espíritusanto, criticó la pieza, al considerar que prioriza el gasto corriente del Gobierno por encima de la inversión pública.

"Este presupuesto refleja la mala visión que tiene este gobierno sobre el rumbo económico de la República Dominicana, ya que cuando examinamos su contenido nos damos cuenta de que está diseñado para privilegiar el gasto corriente por encima de la inversión de capital", expresó el legislador desde el hemiciclo.

Omar Fernández pide devolver la pieza a comisión

En la misma línea, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, solicitó que el proyecto fuera devuelto a comisión para abrir un espacio de consenso que permitiera eliminar el artículo 45, el cual suspende la indexación salarial contemplada en el Código Tributario.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría del pleno.

Fernández recordó que la indexación salarial no es una concesión, sino un mandato legal que no se cumple desde el año 2017, a pesar de la inflación acumulada que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

"A veces queremos estar creando leyes para todo aquí, y perdemos de vista que con hacer cumplir las que ya tenemos es más que suficiente" Omar Fernández Senador FP “

El legislador advirtió que, al no aplicarse la indexación salarial, los trabajadores comienzan a pagar impuesto sobre la renta a partir de ingresos de 34,685 pesos mensuales, cuando por ley debería ser desde alrededor de 52,000 pesos, una diferencia que, aseguró, impacta de forma directa la calidad de vida de las familias dominicanas.

Oficialismo defiende el proyecto

En defensa del presupuesto, varios senadores oficialistas tomaron la palabra.

Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, y Cristóbal Venerado Castillo, de Hato Mayor, aseguraron que la pieza favorece a sus demarcaciones con obras e inversiones de impotencia para esas comunidades.

Aneudy Ortiz, senador por San José de Ocoa, sostuvo que rechazar el presupuesto equivaldría a decir no al desarrollo, al citar varios acueductos y proyectos de infraestructura incluidos para su provincia.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también intervino para responder a las críticas de la oposición y recordar que la última indexación salarial se realizó en 2016, cuando el actual oficialismo no estaba en el poder.

De los Santos defendió el manejo fiscal del Gobierno y afirmó que la relación deuda pública–PIB ha disminuido, pasando de 56.6 % en 2020 a 46.9 % en la actualidad.

Sobre el presupuesto

El Presupuesto General del Estado para 2026 estima ingresos por 1,342,258.2 millones de pesos, equivalentes al 15.5 % del PIB, y un gasto total de 1,622,833.4 millones de pesos, equivalente al 18.7 % del PIB.

La pieza contempla un déficit fiscal de 280,575.3 millones de pesos, equivalente al 3.2 % del PIB, e incluye una inversión pública de 215,284.7 millones de pesos, un aumento con respecto al presupuesto inicial de 2025.

Tras su aprobación en el Congreso Nacional, el proyecto solo queda pendiente de ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.