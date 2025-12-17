Con solo dos horas de estudio, diputados aprueban valores de deuda por más de RD$400,000 millones

Con solo un plazo de estudio de dos horas, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir y colocar valores de deuda pública por un monto máximo de 401,767,814,730 de pesos, o su equivalente en moneda extranjera.

La iniciativa fue sometida por el presidente Luis Abinader y plantea que la emisión se realice a través del Ministerio de Hacienda y Economía, "atendiendo a la favorabilidad de las condiciones del mercado financiero".

Sin el apoyo de los opositores presentes en la sesión de este miércoles, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados aprobaron el millonario proyecto con solo dos horas de estudio y a solo 18 horas de recibirlo desde el Poder Ejecutivo.

El proyecto fue enviado a los diputados por Abinader a las 9:00 de la noche del martes. Por mayoría de votos, los legisladores decidieron crear una comisión especial y darle un plazo máximo de dos horas para analizar la pieza compleja.

El proyecto establece que la colocación de la deuda podrá efectuarse tanto en los mercados internacionales como en el mercado de capitales, en pesos dominicanos o en la moneda que resulte más conveniente al país, pudiendo emitirse una parte o la totalidad del monto autorizado.

Además, en su artículo 10, la propuesta faculta al Poder Ejecutivo a realizar durante el año 2026 operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos por hasta un 10 % del balance de la deuda del Sector Público No Financiero.

Estas operaciones, según la pieza autorizada, tendrían como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna, mejorar el perfil de vencimientos o disminuir el riesgo de exposición cambiaria, mediante canjes o recompras de pasivos existentes.

El texto también contempla que, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026, el Ministerio de Hacienda y Economía pueda realizar las modificaciones presupuestarias necesarias derivadas de las aplicaciones financieras producto de estas operaciones de administración de pasivos.

Cuestionamientos de la oposición

Durante el conocimiento del proyecto, varios diputados de la oposición expresaron críticas enfocadas en el monto del endeudamiento y en la justificación de la iniciativa.

Félix Michell, vicepresidente de la comisión de Hacienda y político de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el Congreso estaría autorizando al Gobierno a endeudarse "hasta 400 mil millones".

Señaló que, a su juicio, la deuda "no es mala", sino el uso y destino que se le dé, y afirmó que una parte del financiamiento se destinaría al pago de intereses de préstamos anteriores y otra a cubrir el déficit presupuestario.

También indicó que existen recomendaciones para rendir informes trimestrales sobre el uso de los recursos, las cuales, según dijo, no se estarían cumpliendo.

Por su lado, Ydenia Doñé, diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el proyecto "no tiene justificación" y cuestionó la urgencia con que se presenta.

A su entender, la rapidez en el trámite solo podría responder a problemas en el presupuesto de 2026 o a una falta de transparencia y añadió que, si el presupuesto estuviera balanceado, no sería necesario comprometer el ejercicio fiscal mediante endeudamiento.

En tanto, Charlie Mariotti, también del PLD, criticó que la iniciativa fuera conocida en comisión poco tiempo después de haber sido depositada.

Señaló que, con su aprobación, se estaría "hipotecando el futuro" de los dominicanos al considerar que endeudarse no crea riqueza cuando los recursos no se destinan a inversión, sino al pago de intereses.

Va al Senado

Con la aprobación reglamentaria de los diputados, el proyecto va ahora al Senado, que tiene convocada una sesión ordinaria para el jueves, donde podría debatir el proyecto.

