Los diputados vuelven a poner multas a empresarios que se retrasen en el pago de la cesantía

Miembros de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados durante la reunión en la que se decidió restablecer la multa por retraso en el pago de la cesantía. ( FUENTE EXTERNA )

En su reunión de este miércoles, la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados decidió revertir la modificación introducida por el Senado al artículo 86 del Código de Trabajo y restablecer la multa a los empresarios que se retrasen en el pago de la cesantía y el preaviso.

Con esta decisión, los diputados eliminaron la "novedad" aprobada en la versión senatorial del proyecto de reforma laboral y acordaron que el artículo 86 se mantenga tal como está en el Código Laboral vigente desde 1992.

Esto implica que, si el empleador no realiza el pago dentro del plazo legal, deberá asumir una penalidad económica por cada día de retraso.

La diferencia

El proyecto aprobado en octubre por el Senado establecía que las indemnizaciones por cesantía deben pagarse en un plazo máximo de diez días tras la terminación del contrato y que, en caso de incumplimiento, el empleador pagaría "una suma equivalente a un día del salario ordinario devengado por el trabajador por cada día de retardo".

Sin embargo, los senadores añadieron precisiones que no existen en la ley actual y excluyeron del cómputo de la penalidad los días en que el expediente se encuentre en estado de fallo en cualquier tribunal.

Además, limitaron la sanción al monto efectivamente adeudado, excluyendo sumas previamente pagadas, consignadas o no reconocidas judicialmente.

En cambio, el Código de Trabajo vigente desde 1992 fija el mismo plazo de diez días para el pago y ordena que, ante el incumplimiento, el empleador pague "en adición, una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo", sin las salvedades incorporadas por el Senado.

La Comisión de Trabajo optó por mantener la fórmula del Código de Trabajo de 1992, devolviendo al artículo 86 su redacción original.

Posturas dentro de la comisión

La diputada Carmen Ligia Barceló, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de la comisión, confirmó que el artículo 86 fue conocido en la reunión de este miércoles y advirtió que la discusión de la reforma laboral aún está lejos de concluir.

Barceló explicó que votó en contra de que el artículo volviera exactamente a la fórmula de 1992, al considerar que el Senado había introducido "mejoras significativas".

No obstante, reconoció que en la comisión "se vota y hay un resultado", y dejó abierta la posibilidad de que algunos temas vuelvan a revisarse más adelante, conforme avance el estudio del proyecto.

Además de la diputada Barceló, los otros congresistas que votaron en contra del cambio y apoyaron la eliminación de las penalidades a los empresarios morosos fueron Ángel del Rosario y Patricia Alexandra Núñez.

Trabajo continuo

El presidente de la comisión, Melido Mercedes, aseguró que los diputados continúan trabajando de manera constante en la reforma.

Indicó que, además de las reuniones ordinarias, la comisión se ha reunido hasta tres y cuatro veces por semana para avanzar en el análisis del Código de Trabajo, con el objetivo de rendir un informe en esta legislatura, que concluye el 12 de enero de 2026.

En la misma línea, el diputado Jacobo Ramos (PRM), vicepresidente de la comisión, pidió paciencia ante el retraso del proceso.

"Es una pieza delicada y cualquier punto o cualquier coma puede sacar de contexto el código", sostuvo.

Ramos reiteró que la cesantía "no se toca" y valoró como un avance que el artículo 86 quede igual al del código actual, al restablecer la penalidad por retraso en el pago.