El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, restó novedad a la aprobación de valores de deuda aprobada por el Congreso que asciende a más de 400,000 millones de pesos y sostuvo que la inclusión de valores para completar el presupuesto es una práctica recurrente por los presupuestos deficitarios.

Después de encabezar la aprobación de la pieza, el legislador de la provincia Sánchez Ramírez planteó que no recuerda "en las últimas décadas" un presupuesto que no sea deficitario y que no incluya valores de deuda para completarlo.

"Eso es algo que lo vemos todos los años. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Cuál es la diferencia? Que antes lo hacían ellos (oposición) y ahora lo hacemos nosotros", expresó.

Reforma fiscal

De los Santos reconoció que la República Dominicana funciona con un presupuesto deficitario y señaló que existe la urgencia de una reforma fiscal, aunque admitió que es un tema impopular por su vínculo con un posible aumento de los impuestos.

"Todo el mundo sabe que urge una reforma fiscal, pero nadie quiere, porque se habla de impuestos y eso es odioso", dijo, al tiempo que sostuvo que mejorar los ingresos del Estado es necesario para aspirar a un presupuesto que no sea deficitario y que, en consecuencia, no tenga valores de deuda como el que se aprobó este jueves.

El presidente del Senado respondió a las críticas de la oposición sobre el uso de la mayoría legislativa y la aprobación de endeudamientos previos, asegurando que el órgano se maneja con "el mayor nivel de prudencia posible" y que se da participación a los legisladores opositores para que se expresen.

"Todo lo que hacemos, tratamos de hacerlo dentro del marco de la prudencia", afirmó.

En defensa de las aprobaciones financieras, cuestionó las alternativas ante la paralización de iniciativas financieras y destacó que la República Dominicana necesita mantener el avance que lleva y preservar la estabilidad política, social y económica.

De los Santos también destacó el sistema económico dominicano, al señalar que es "ejemplo en toda la región", y llamó a dejar de lado la "politiquería" para trabajar por el bienestar del país.

Valores de la deuda

El presidente del Senado habló así ya que, en un procedimiento de urgencia y sin estudio previo en comisiones, el Senado de la República Dominicana aprobó el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir valores de deuda por 401,767,814,730 pesos.

La iniciativa fue sancionada a solo un día de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, que la conoció durante aproximadamente dos horas y también la avaló bajo el mismo procedimiento de urgencia.