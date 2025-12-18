Sin estudiarlo y de urgencia, los senadores aprueban valores de deuda por más de RD$400,000 millones

En esencia, la iniciativa aprobada por el Congreso busca sustentar el recién aprobado Presupuesto General del Estado para el año 2026. ( FUENTE EXTERNA )

En un procedimiento exprés, sin ser estudiado en comisiones y bajo el trámite de urgencia, el Senado aprobó este jueves el proyecto de ley que ya había sido acogido por la Cámara de Diputados, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir valores de deuda por un monto de 401,767,814,730 pesos.

Los senadores aprobaron la iniciativa financiera apenas un día después de haber sido votada en la Cámara de Diputados, que estudió el proyecto durante solo dos horas y decidió aprobarlo bajo el mismo procedimiento de urgencia.

En la sesión de este jueves estuvieron presentes 22 senadores, de los cuales solo el legislador Omar Fernández votó en contra de la pieza.

Con la aprobación del Senado y la autorización previa de los diputados, el proyecto de ley será remitido ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Un sustento al Presupuesto General

En esencia, la iniciativa aprobada por el Congreso busca sustentar el recién aprobado Presupuesto General del Estado para el año 2026.

El proyecto establece que la colocación de la deuda podrá efectuarse tanto en los mercados internacionales como en el mercado de capitales, en pesos dominicanos o en la moneda que resulte más conveniente para el país, pudiendo emitirse una parte o la totalidad del monto autorizado.

Asimismo, en su artículo 10, la propuesta faculta al Poder Ejecutivo a realizar durante el año 2026 operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos por hasta un 10 % del balance de la deuda del Sector Público No Financiero.

La pieza aprobada también contempla que, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026, el Ministerio de Hacienda y Economía pueda realizar las modificaciones presupuestarias necesarias derivadas de las aplicaciones financieras producto de estas operaciones de administración de pasivos.

Debates de la pieza

Durante el debate, el senador Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), expresó que el país debe abocarse a una "inminente" reforma fiscal para seguir cuidando la salud económica nacional.

En ese sentido, respaldó la aprobación de los valores de la deuda y explicó que el voto favorable al proyecto constituye "un ejercicio de responsabilidad" del Senado para respaldar el presupuesto estatal.