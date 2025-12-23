El Congreso posterga para el 2026 las leyes atrasadas que no aprobó en el 2025

El Congreso tiene hasta el 12 de enero para aprobar algunos de sus pendientes. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque el Congreso logró la aprobación de reformas y proyectos importantes, otras iniciativas se complicaron en su trámite y no lograron un avance efectivo, a pesar de ser prometidas para aprobarse en este año.

La falta de consenso, el retraso de los congresistas, las críticas a los proyectos o los obstáculos de grupos externos al Congreso provocaron que por lo menos cinco iniciativas se posterguen para el 2026.

El primer gran proyecto que no logró su aprobación en el 2025 a pesar de los esfuerzos de los congresistas es el proyecto de ley que reforma el Código de Trabajo, una propuesta depositada por el Poder Ejecutivo en octubre del 2024.

Durante todo el año, la reforma laboral se mantuvo dando vueltas entre una cámara legislativa y otra, pero nunca logró su aprobación por las diferencias de criterios entre empresarios y trabajadores en torno a un tema que nunca fue propuesto por el Poder Ejecutivo en el proyecto: la cesantía laboral.

El desinterés de los diputados que conforman la comisión que estudia la reforma laboral se suma a los retrasos por la falta de consenso. Aunque el estudio de la pieza avanzó sin contratiempos al inicio de la actual legislatura, que comenzó en agosto de este año, su análisis se ralentizó y la asistencia de los diputados disminuyó gradualmente, lo que desencadenó en un atraso de la propuesta laboral.

Con el estancamiento, la reforma laboral volverá a ser debatida a partir del 7 de enero del 2026, cuando se reinician las labores congresuales. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró ayer que no sabe lo que pasará con el proyecto a la hora de ser votado, pero garantizó que el órgano que dirige hará las diligencias pertinentes para avanzarlo.

La nueva ley de expresión

Otro proyecto que fue prometido para este año fue la nueva ley de libertad de expresión y medios digitales que fue depositada en mayo de este año, pero que se mantiene en una extraña pausa.

La senadora Aracelis Villanueva, quien preside la comisión especial que estudia el proyecto, no respondió por el retraso de la pieza, pero en declaraciones recientes ha atribuido la pausa del proyecto a otras prioridades en el Congreso como el Código Penal o la reforma laboral.

Según el sistema de información legislativa del Senado, el equipo que estudia la nueva ley de libertad de expresión lleva más de dos meses sin reunirse y sin definir el rumbo de la pieza, que podría perimir si no se aprueba antes del 12 de enero del 2026, cuando concluye la actual legislatura.

Ley de la DNI

Además de la reforma laboral y de la nueva ley de expresión, el Congreso tampoco logró aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a pesar de ser corregida junto a los propios legisladores luego de que el Tribunal Constitucional anulara una ley similar aprobada a finales del 2023.

Actualmente, la ley que se mueve en el Poder Legislativo es más garantista con la libertad de prensa y es respaldada por la Sociedad Dominicana de Diarios, que ayudó en su redacción final tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la vieja ley de la DNI, que obligaba a entregar información sin permisos judiciales.

El proyecto de ley cuenta con un gran consenso para ser aprobado, pero su votación definitiva no ha ocurrido y solo el Senado ha aprobado la pieza en dos lecturas. En la Cámara de Diputados pasó solo en primera lectura.

Ley de seguridad social

A pesar de que se encuentra dando vueltas desde el 2022, la reforma a la ley de la seguridad social no ha cuajado en el Congreso. Su aprobación se ha retardado por tres años sin una causa evidente, ya que en el 2023 obtuvo un informe que nunca fue votado.

Aunque ha tenido muchos retrasos, la ley de la seguridad social fue considerada como una prioridad en la actual legislatura por el liderazgo congresual, pero su aprobación nunca llegó a término.

La comisión bicameral que la estudia está presidida por el diputado Rafael Castillo, quien explicó que el equipo ya concluyó con la fase de lectura de siete proyectos similares y con el proceso de debate con algunos sectores ligados a la pieza.

El proyecto de ley también perime el 12 de enero del 2026, pero Castillo garantizó que sería reintroducido para ser retomado sin contratiempos.

Las candidaturas independientes

Una ley desechada por el Congreso es la que elaboró la Junta Central Electoral (JCE) para regular las candidaturas independientes.

Una sentencia del Tribunal Constitucional ordenó al Congreso la aprobación de una ley para regular las aspiraciones desligadas de partidos políticos, pero la Cámara de Diputados elaboró un informe desfavorable rechazando esa posibilidad.

Los reglamentos de la cámara baja ordenan que los informes, ya sean favorables o desfavorables, sean sometidos en una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, pero el que pertenece a las candidaturas independientes nunca ha sido presentado.

Tarea pendiente Con el retraso de las iniciativas, el 2026 promete ser un año de muchos pendientes para el Congreso Nacional que, aparte de avanzar con propuestas rezagadas, debe enfocarse en la reforma policial y en la posible fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, propuesta por el Poder Ejecutivo.