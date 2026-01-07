El proyecto de ley de la DNI avanza al Senado en medio de fuertes críticas

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una pieza conocida en el hemiciclo bajo críticas por supuestos excesos en algunos artículos y falta de contrapeso para la nueva entidad.

El proyecto que aprobaron los diputados es una propuesta transformada de la fallida Ley 1-24, promulgada a inicios del 2024, pero destruida meses después por el Tribunal Constitucional, que consideró que la normativa no fue aprobada de forma correcta en el Congreso Nacional.

Además de las consideraciones del Tribunal Constitucional, aquella ley fue criticada por sectores del periodismo que establecieron que lo que aprobó el Congreso contenía artículos que transgredían la libertad de expresión y de prensa en el país.

La nueva ley aprobada este miércoles es el fruto de un consenso entre el Poder Ejecutivo y la Sociedad Dominicana de Diarios. El nuevo proyecto ya no contiene artículos que obliguen a los ciudadanos a entregar información a la DNI sin la orden de un juez, que fue el mandato más criticado en el 2024.

A pesar de que el nuevo proyecto ofrece mayores garantías a la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo, la pieza no fue respaldada por todos los diputados. Los opositores consideraron que la propuesta contiene puntos excesivos y no contempla un contrapeso.

En ese sentido, el diputado Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo, expresó que, aunque el proyecto protege el trabajo de los periodistas, no ofrece garantías para secretos profesionales usados en labores como las de jueces, abogados, contadores o sacerdotes que, a su juicio, deberán entregar datos de forma obligatoria a la DNI, si la entidad lo requiere.

El diputado de La Romana manifestó que "no sería correcto ni justo" que la Fuerza del Pueblo apoye una ley así y agregó que la propuesta está cargada de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo y para la DNI.

Sin contrapeso

De su lado, el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que la ley de la DNI no debe ser usada "como excusa para concentrar poderes sin contrapeso".

"Esa ley tiene una excesiva generalidad y discrecionalidad que podría afectar derecho al tránsito y vida privada", expuso el diputado nacional al precisar, por ejemplo, que la pieza contiene un artículo que permite a la DNI perseguir cualquier actividad que perjudique los intereses nacionales, sin hacer menciones específicas.

Además, expuso que la ley que crea la DNI no contiene ningún contrapeso, ni siquiera del Congreso, por lo que propuso que el proyecto integre algún artículo para que una comisión de legisladores pueda fiscalizar y servir como contrapeso de la nueva DNI.

A pesar de las críticas, el proyecto de ley fue aprobado con 110 votos a favor y ahora irá al Senado para su aprobación definitiva antes de pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Lo que trae la ley

La iniciativa corregida y consensuada con la Sociedad Dominicana de Diarios prohíbe que la nueva DNI exija documentos a los ciudadanos sin una orden judicial, una facultad que estaba contemplada en la ley anulada por el Tribunal Constitucional.

Además, la DNI estará facultada para investigar actividades de personas, grupos o asociaciones que atenten contra los intereses u objetivos nacionales; recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional; y evaluar amenazas internas y externas al orden constitucional

Asimismo, podrá contrarrestar acciones de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que representen riesgos para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.

El proyecto establece que la institución estará obligada a colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales, en coordinación con los organismos competentes.