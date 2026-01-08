Remiten al Poder Ejecutivo la nueva ley que crea la DNI; ¿qué cambios contiene?

Tras agotar un periodo de más de un año cargado de retrasos, caducidad y debates, el Senado convirtió en ley este jueves, en segunda lectura, el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto de ley de la DNI fue sometido en septiembre del 2024 por el presidente Luis Abinader, después de que el Tribunal Constitucional anulara una ley similar en ese mismo año porque fue aprobada de forma incorrecta por el Congreso.

Aparte del error en la aprobación constatado por la alta corte, aquella Ley que creaba la DNI fue criticada porque contenía artículos que vulneraban la libertad de prensa y el secreto profesional de los periodistas.

Tras la anulación del TC, el Poder Ejecutivo redactó otro proyecto que elimina las trabas al ejercicio periodístico, tras un proceso de consenso con la Sociedad Dominicana de Diarios.

Entregar información

La ley que tumbó la alta corte contenía un artículo que ordenaba a todos los ciudadanos a entregar datos e información privada a la DNI sin la orden de un juez.

Ese artículo fue variado en el proyecto de ley que se aprobó finalmente este jueves y la información privada solo se entregará bajo la orden de un juez y tras un proceso judicial que así lo permita.

Facultades de la DNI

Además, la DNI estará facultada para investigar actividades de personas, grupos o asociaciones que atenten contra los intereses u objetivos nacionales; recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional; y evaluar amenazas internas y externas al orden constitucional

Asimismo, podrá contrarrestar acciones de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que representen riesgos para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.

El proyecto establece que la institución estará obligada a colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales, en coordinación con los organismos competentes.

Con el trámite final de la votación en segunda lectura, el proyecto ahora se dirige al Poder Ejecutivo que, en la firma del presidente Luis Abinader, decidirá si promulga u observa lo aprobado en el Congreso.