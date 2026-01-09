La Cámara de Diputados aprueba préstamo de US$100 millones para saneamiento en San Cristóbal

La Cámara de Diputados aprobó este viernes un contrato de préstamo por hasta 100 millones de dólares, destinado al financiamiento del Proyecto de Construcción de la Red de Saneamiento del municipio de San Cristóbal.

El financiamiento está contenido en un convenio firmado con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Aunque la mayoría congresual, dominada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, aprobó el proyecto sin trabas, los diputados de la Fuerza del Pueblo votaron en contra del endeudamiento por considerar que el problema del saneamiento en San Cristóbal no se resolverá, como sucede con otras obras para las que se toman préstamos.

De acuerdo con el documento aprobado, el objetivo general del proyecto es mejorar de manera sostenible la situación sanitaria, socioeconómica y medioambiental del municipio de San Cristóbal, con un impacto estimado para unos 100,000 habitantes.

La iniciativa busca además posicionarse como "un proyecto piloto a escala nacional" en materia de gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento, así como en la gestión de lodos, con miras a la preparación de ley enfocada en esa área.

Entre los objetivos específicos del proyecto se incluye:

La mejora del acceso al servicio público de recogida.

Tratamiento de aguas residuales en el municipio.

La reducción de los vertidos de aguas residuales no tratadas en el río Nigua y de la infiltración en las capas freáticas.

El fortalecimiento de una gestión sostenible y eficaz del servicio de saneamiento .

y eficaz del servicio de . La contribución al desarrollo de San Cristóbal mediante la generación de empleos.

Los intereses

En cuanto a las condiciones financieras, la República Dominicana deberá pagar intereses al prestamista los días 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año, a una tasa de interés de 2.26 %.

El contrato contempla un período de gracia de siete años, contado a partir de la fecha de suscripción del convenio. Una vez concluido ese plazo, el Estado dominicano deberá reembolsar el capital del crédito en 36 cuotas semestrales iguales.

El primer pago de capital está previsto para el 15 de noviembre de 2032 y el último para el 15 de mayo de 2050.

Va al Senado

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto ahora pasa al Senado, que deberá decidir si aprueba o rechaza el proyecto en única discusión.