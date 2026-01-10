El Senado aprueba ley para pagar deudas históricas por obras ejecutadas sin contrato

El presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, escucha las motivaciones del proyecto de ley de reconocimiento y pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal durante la sesión extraordinaria en que fue aprobada la medida. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

El Senado de la República aprobó este sábado, en segunda discusión, el Proyecto de Ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas sin contratación formal, una iniciativa presentada por el senador Franklin Martín Romero Murillo, que busca saldar deudas históricas del Estado con contratistas que ejecutaron obras públicas sin contratos formales, debido a fallas administrativas o limitaciones normativas.

Al motivar el proyecto, Romero Murillo explicó que la ley establece una solución excepcional, estrictamente regulada, transparente y verificable, con el objetivo de corregir una situación que ha generado un enriquecimiento sin causa del Estado y un empobrecimiento injusto de ingenieros y contratistas que actuaron de buena fe, financiando obras que hoy están al servicio de las comunidades.

"El proyecto no pretende debilitar el régimen de contrataciones públicas ni legitimar irregularidades, sino reconocer casos ya consolidados y restablecer la equidad, la confianza legítima y la justicia material, sin que se convierta en una práctica permanente", sostuvo el legislador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/franklin-romero-b37cd601.jpg El senadorFranklin Martín Romero Murillo expone y defiende ante el Pleno del Senado el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deudas por obras ejecutadas sin contratación formal, durante la sesión extraordinaria celebrada al cierre de la actual legislatura.(DARE COLLADO)

Romero Murillo resaltó el componente humano de la iniciativa y recordó que cientos de contratistas llevan años, e incluso décadas, esperando pagos, algunos de los cuales han fallecido sin recibir compensación, tras perder su patrimonio y endeudarse para cumplir con obras que fueron entregadas y utilizadas por el Estado.

De su lado, el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, explicó que la iniciativa crea un marco legal excepcional que permitirá pagar a contratistas que ejecutaron obras para el Estado sin contratos formales, debido a las restricciones establecidas en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/felix-bautista-foto-y-video-dare-collado-74f6749c.jpg El senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Felix Bautista, habla con los medios sobre el proyecto de ley que busca saldar deuda histórica con trabajadores de la construcción.(DIARO LIBRE / DARE COLLADO)

"Hay contratistas desde el año 1996, hace casi 30 años, que reclaman pagos por obras ejecutadas sin contrato. Las instituciones reconocen que la deuda existe; tienen publicaciones, videos y fotografías, pero no pueden pagar porque no hay contrato", señaló Bautista durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo este sábado.

El legislador citó también el caso de cientos de maestros constructores contratados por el Ministerio de Educación en el año 2020 para el mantenimiento correctivo de escuelas, quienes fueron contratados mediante órdenes de trabajo y no han podido cobrar tras un cambio en los criterios administrativos.

"Luego se estableció que debía ser mediante contrato formal y que los pagos se realizarían desde la sede del ministerio. Como no hay contrato, no se les puede pagar, aun cuando el Ministerio de Educación tiene los recursos", explicó.

Bautista afirmó que esta situación ha llevado a muchos pequeños constructores a la quiebra, al embargo de sus bienes y a la pérdida de sus viviendas, ya que hipotecaron sus propiedades para cumplir con los trabajos encomendados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/franklin-romero-3-650cbdd4.jpg De los 32 senadores, asistieron 25 a la última sesión de la actual legislatura. (DIARIO LIBRE)

Hay listados específicos

"Es injusto que se contrate a una persona por 500 mil pesos para pintar o dar mantenimiento a una escuela bajo una orden de trabajo y luego no se le pague porque ahora se exige un contrato", subrayó.

Aclaró que se trata de una ley de carácter restrictivo, que incluye listados específicos de los contratistas beneficiarios, por lo que no permitirá pagos fuera de los casos establecidos.

En cuanto a las cifras, informó que desde 1996 han fallecido al menos 17 contratistas a quienes se les adeuda dinero, mientras que otros se encuentran en condiciones críticas de salud. En el caso del mantenimiento escolar, indicó que hay más de 800 maestros constructores afectados en todo el país, por montos relativamente pequeños.

"La ley también contempla que, en caso de fallecimiento, los pagos se realicen a los herederos", precisó.

Bautista calificó la aprobación de la iniciativa como "un acto de justicia" para contratistas que han esperado durante décadas el pago por trabajos realizados al Estado.

Finalmente, al referirse a la supervisión de obras públicas, recordó que durante su gestión se contrataban empresas privadas especializadas en supervisión y diseño, las cuales garantizaban calidad, transparencia y cumplimiento, y sugirió retomar ese modelo para fortalecer la ejecución de las obras del Estado.

Otras aprobaciones

Durante la misma sesión, el Pleno del Senado aprobó una resolución que reconoce al baloncestista Karl-Anthony Towns por su destacada trayectoria en la NBA y sus aportes al baloncesto dominicano, iniciativa de los senadores Eduard Espiritusanto y Omar Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/franklin-romero-1-63ae8553.jpg El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, dialoga conRicardo de los Santos Polanco. Presidente del Senado de la República Dominicana, previo al inicio de la sesión legislativa. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Asimismo, fue sancionado en única lectura el proyecto de ley que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en la República Dominicana, propuesto por el senador Julito Fulcar.

En la sesión celebrada este sábado, también fue ratificada Ysset Caridad Román Maldonado como embajadora concurrente ante el Reino Hachemita de Jordania, con sede en Egipto.

Última legislatura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/franklin-romero-2-9d8c2dfd.jpg Foto que muestra la fecha de la última sesión del periódo actual. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Estos proyectos fueron conocidos en una sesión extraordinaria, celebrada al cierre del período de la actual legislatura, con la asistencia de 25 senadores, de los cuales 23 votaron a favor, uno se abstuvo y uno votó en contra.