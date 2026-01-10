Senadores respaldan debate sobre castración química y registro de agresores sexuales

Los senadores realizaron este sábado 10 de enero una sesión extraordinaria. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Tras el impacto nacional provocado por recientes casos de abuso sexual infantil, senadores de la República expresaron sus posturas sobre las iniciativas que proponen la castración química y la creación de un registro nacional de agresores sexuales.

El senador por la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla, manifestó su respaldo a ambas propuestas, al considerar que el Estado debe actuar con mayor firmeza frente a los depredadores sexuales.

"Estoy de acuerdo con la castración química como una solución frente a estos depredadores sexuales que existen en todos los países", declaró. Asimismo, apoyó la creación de un registro público de ofensores sexuales.

"Debe saberse que en una casa vive un violador o un depredador, para que los vecinos puedan protegerse y proteger a sus hijos", sostuvo. Zorrilla confirmó que votaría a favor de los proyectos sometidos por los senadores Franklin Romero y Antonio Tineo.

"Estoy de acuerdo con los dos proyectos y estoy dispuesto a apoyarlos. Votaría a favor, por supuesto que sí", afirmó.

En contraste, el senador Rafael Barón Duluc consideró que las propuestas deben analizarse con mayor profundidad técnica.

"Hay algunos países que lo tienen, pero pienso que debe hacerse un análisis más técnico", expresó, al señalar que el problema principal radica en la aplicación de las leyes vigentes.

"Si se aplica la ley de manera correcta y se lleva a cualquier violador a los tribunales y se condena como establece el Código Penal, no hay problema. Es más un tema de aplicación de la ley", concluyó.

Crímenes graves

De su lado, el senador Dagoberto Rodríguez expresó su respaldo al proyecto de castración química para violadores reincidentes, impulsado por el senador Franklin Romero.

"Como médico y como legislador, estoy de acuerdo. No se puede permitir que un depredador sexual ande libre reincidiendo una y otra vez. Si en el país no existe la pena de muerte, por lo menos debe aplicarse la castración química en estos casos", sostuvo.

Rodríguez calificó los abusos sexuales como crímenes graves y afirmó que quienes los cometen "carecen de alma".

"Algo hay que hacer obligatoriamente con esos violadores", enfatizó.

Aunque ambas propuestas aún no cuentan con el respaldo suficiente para convertirse en prioridad legislativa, el debate continúa abierto en el Congreso Nacional ante la creciente presión social por sanciones más severas contra los delitos sexuales.

Modificación de la Constitución

Para que la castración química pueda aplicarse en la República Dominicana, sería necesaria una modificación a la Constitución, afirmó el senador por la provincia San Juan de la Maguana, Félix Bautista, al referirse al proyecto de ley que busca sancionar con esta medida a los acusados de violencia y agresión sexual.

Al ser cuestionado sobre si apoyaría la aprobación de la iniciativa, el legislador fue enfático al señalar: "Hay que modificar la Constitución. O sea, previo a que el Senado lo apoye, hay que modificar la Constitución. Si se modificara la Constitución, entonces yo estaría de acuerdo con eso".

Las declaraciones se producen a raíz de la desaparición de la niña Brianna Genao, ocurrido en Puerto Plata el pasado 31 de enero, quien presuntamente fue abusada sexualmente y asesinada por dos de sus tíos, un caso que ha generado gran indignación en la sociedad dominicana.