Senadores también rechazan despidos masivos en instituciones públicas

Senadores de la República reaccionaron este sábado a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en torno a los cambios de personal en las instituciones públicas, lo que ha generado un debate sobre la estabilidad administrativa y las atribuciones del Poder Ejecutivo.

El senador por la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla, sostuvo que el presidente de la República es el único con la facultad constitucional para remover ministros y directores, al tiempo que defendió la necesidad de preservar la continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-10-at-123503-pm-4cfecfb6.jpeg Vista del senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla, mientras ofrecía declaraciones a los periodistas, previo a una sesión extraordinaria este sábado 10 de enero del 2025. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

"El único que tiene el derecho a hacer cambios en el tren gubernamental es el presidente de la República. Tiene la facultad para cambiar ministros y directores", afirmó Zorrilla. No obstante, expresó su desacuerdo con los despidos masivos sin una evaluación previa del desempeño del personal.

"No estoy de acuerdo con que un ministro llegue a una institución y saque a todas las personas que están allí. Son personas que están haciendo su trabajo. La continuidad del Estado se garantiza dándole confianza a quien lo está haciendo bien", manifestó.

El legislador advirtió que despedir empleados por razones políticas afecta la eficiencia de la administración pública. "Si una persona sabe que, aunque haga bien su trabajo, será sustituida por un cambio de gobierno, se preguntará: ¿para qué hacerlo bien?", cuestionó.

Rechazan despidos indiscriminados

De su lado, el senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), consideró que las declaraciones de Pacheco fueron inapropiadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-10-at-123609-pm-a469d899.jpeg Vista del senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, ofreciendo declaraciones a los periodistas previo a la sesión extraordinaria que se celebró este sábado 10 de enero del 2025. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

"No hay ninguna cámara que actúe como el presidente. Pienso que se le fue la mano. A veces la gente se deja llevar por las emociones", expresó, al tiempo de señalar que los debates internos de los partidos no deben trasladarse a escenarios públicos sin el debido contexto institucional.

Mientras, el senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, señaló que los ministros y directores generales tienen derecho a conformar equipos de confianza, aunque rechazó acciones que impliquen despidos indiscriminados.

"Hay coyunturas en las que un ministro o un director general quiere llevar su equipo, y eso pasa en todos los sitios", indicó. Sin embargo, aclaró que esa potestad debe limitarse al equipo central.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-10-at-112341-am-df2300c9.jpeg Vista del senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, ofreciendo declaraciones a los periodistas previo a una sesión extraordinaria este sábado 10 de enero del 2025. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

"Su jefe de gabinete, su secretario, su chofer... usted tiene potestad de hacerlo", dijo, pero advirtió que "cuando viene una aplanadora y se arrastra con todo el mundo, eso no es correcto y jamás voy a estar de acuerdo con eso".

Rodríguez también se refirió a las declaraciones de Pacheco, quien rechazó los recientes cambios realizados por el presidente Luis Abinader y advirtió que se estaría persiguiendo a dirigentes y técnicos del PRM para satisfacer "egos" de funcionarios que calificó como oportunistas y "arribistas".

Al abordar las recientes designaciones gubernamentales, Rodríguez defendió las decisiones del mandatario. "Yo respeto totalmente a Pacheco, pero el presidente sabe por qué hace las cosas", expresó, y agregó: "De verdad, de verdad, de verdad, el presidente sabe por qué ha puesto a cada uno de ellos".

Finalmente, insistió en que debe primar la estabilidad institucional. "Lo importante es que las instituciones sigan funcionando bien y que no se castigue a quien está haciendo su trabajo", concluyó.

Lo que dijo Pacheco El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tronó en rechazo a los más recientes cambios del presidente Luis Abinader en algunas entidades y advirtió que, en nombre de las nuevas designaciones, se estaría persiguiendo a dirigentes y técnicos de la base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para satisfacer "egos" de funcionarios que calificó como oportunistas y "arribistas".Durante una intervención en medio de la sesión de ayer, Pacheco afirmó que, aunque comprende y aplaude el relanzamiento del Gobierno, no está dispuesto a guardar silencio frente a decisiones que, a su juicio, "golpean injustamente" a militantes preparados del partido, incluso si eso le acarrea consecuencias personales o políticas. Como ejemplo de esta situación, el presidente de la Cámara Baja citó lo ocurrido recientemente en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se produjeron cancelaciones tras la designación de Pedro Porfirio Urrutia como titular de esa institución."¿Por qué hay que llevárselos a todos? ¿Por qué hay que llevárselos a todos? Que me lo expliquen, y por más que me lo expliquen no lo voy a comprender", insistió. El legislador denunció que, bajo el argumento de los cambios, se estaría persiguiendo a miembros de la base del PRM para beneficiar a funcionarios que, según dijo, han estado en todos los gobiernos y se presentan como imprescindibles.