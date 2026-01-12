Miembros del PRM dicen sentirse desplazados y respaldan reclamo de Pacheco por exclusión en cambios

Miembros y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) felicitan a Alfredo Pacheco en su despacho por su cumpleaños y le expresan respaldo a sus reclamos sobre la exclusión de la base del partido en recientes designaciones del Gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

Varios dirigentes y militantes de la base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresaron este lunes sentirse desplazados y no tomados en cuenta en los recientes cambios realizados por el Gobierno, una percepción que, según aseguran, confirma los pronunciamientos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien denunció que los políticos del oficialismo están siendo desplazados por "arribistas".

Este lunes es el cumpleaños de Pacheco y decenas de miembros del PRM aprovecharon para felicitarlo en su despacho y para respaldar sus pronunciamientos sobre un posible ataque contra los perremeistas.

Tras las declaraciones de Pacheco en el hemiciclo, dirigentes comunitarios y políticos de distintos sectores del PRM coincidieron en que, aunque no hablan de un maltrato directo, sí existe una exclusión de la base en los procesos de designaciones y reestructuraciones que ha ejecutado el presidente Luis Abinader.

En ese sentido, el dirigente Luis Manuel Báez consideró que el planteamiento de Pacheco "fue oportuno y necesario", al señalar que alguien debía expresar lo que, a su juicio, ocurre con compañeros del partido que han sido removidos de funciones pese a tener años de experiencia y preparación técnica.

Sostuvo que estas decisiones afectan no solo a individuos, sino a la militancia que ha sostenido al PRM desde sus inicios. Aun así, reiteró que la base seguirá apoyando al candidato presidencial que resulte electo por el partido.

En la misma línea, César Feliz indicó que la situación en los territorios refleja el sentimiento de exclusión, señalando que una parte significativa de la militancia no ha sido incorporada a empleos públicos, mientras personas vinculadas a la oposición ocupan puestos en el Estado.

El político Pascual Román coincidió en que el reclamo de Pacheco fue acertado y oportuno, y explicó que la base se mantiene a la espera de orientaciones de la dirección nacional del partido.

Reconoció que en este proceso muchos dirigentes no han sido tomados en cuenta, lo que ha generado inconformidad en los niveles medios y bajos de la organización.

Para Domingo Vargas, Pacheco representa una figura que históricamente ha dado la cara por la base del PRM, especialmente en momentos difíciles y afirmó que cuando la militancia se siente afectada o ignorada, el presidente de la Cámara "ha sido uno de los pocos dirigentes" en expresar públicamente esas preocupaciones.

De su lado, Margarita Fontania Schiffino, con cuatro décadas de militancia partidaria, aseguró que ha participado activamente en todos los procesos políticos del partido y que siempre ha respaldado a Pacheco.

Aún así, dijo que el partido "parece que entiende que no" le ha llegado el momento de ocupar algún puesto público.

Indicó que existe la percepción de que opositores están ocupando cargos que podrían ser asumidos por dirigentes del PRM, aunque reafirmó el compromiso de la base con la continuidad del partido en el poder más allá del 2028.

Denuncia de Pacheco

Las reacciones surgen luego de que Alfredo Pacheco denunciara en la Cámara de Diputados que, bajo el argumento de nuevas designaciones y el relanzamiento del Gobierno, se estaría persiguiendo a dirigentes y técnicos de la base del PRM para satisfacer intereses personales de funcionarios a los que calificó como oportunistas y arribistas.

Aunque dijo comprender los ajustes en la administración pública, advirtió que no permanecerá en silencio frente a decisiones que considera injustas y perjudiciales para militantes formados y comprometidos con el partido.

Sus expresiones, aunque encuentran el apoyo de la base, divide a los políticos más fuertes que, en algunos casos, consideraron que el hemiciclo no fue el escenario ideal para externar las quejas.