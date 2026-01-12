Sin votos de oposición, diputados aprueban de urgencia ley para pago de obras sin contrato

Con esta aprobación, el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Sin los votos de las bancadas de oposición, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia este lunes el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal a pequeños contratistas, así como por trabajos de mantenimiento correctivo de escuelas, supervisores y asfalteros.

La pieza fue propuesta por el senador Franklin Martín Romero Morillo.

Su conocimiento se inició en el Senado el 16 de diciembre de 2025, donde fue aprobada en dos discusiones el pasado 10 de enero de 2026, y depositada este lunes en la Cámara de Diputados.

Aunque la iniciativa no figuraba en la agenda del día, fue agregada para su conocimiento en la sesión de este lunes.

Durante el debate, el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), solicitó que el proyecto fuera enviado a comisión para ser estudiado con mayor detenimiento y conocido en la próxima legislatura.

En la misma línea, el diputado Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo, expresó que no se oponía al pago de las deudas, pero cuestionó la prisa con la que se conoció la iniciativa, al señalar que se trata de compromisos de hace 32 años que, a su juicio, podían esperar a la siguiente legislatura.

De Pérez advirtió que el proyecto no especifica el monto total de las erogaciones ni el detalle de los pagos, lo que, a su entender, representa un riesgo para los fondos públicos.

Asimismo, indicó que entre los acreedores hay personas fallecidas, por lo que se debe identificar a sus causahabientes, y recordó que al momento de las contrataciones existía una ley vigente que debe ser tomada en cuenta por razones de seguridad jurídica.

En defensa de la iniciativa, el diputado Willy Sánchez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que se trata de una urgencia para personas que confiaron en el Estado, al destacar que existen alrededor de 565 proyectos pendientes de pago.

En ese mismo sentido, el diputado Amado Díaz, también del PRM, afirmó que lo aprobado constituye "un acto de justicia" para ingenieros y pequeños suplidores que no pudieron honrar compromisos debido a la falta de pago del Estado.

La oposición no votó

Al concluir los debates, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió a votación la propuesta de enviar el proyecto a la Comisión de Obras Públicas, la cual fue rechazada con 93 votos en contra y 20 a favor.

Posteriormente, se aprobó el tratamiento de urgencia y la iniciativa fue sancionada en primera discusión.

Luego se abrió una sesión extraordinaria, en la que también fue aprobada en segunda lectura, con la abstención de las bancadas de oposición.

La aprobación se produjo únicamente con los votos de los legisladores oficialistas.

Con esta decisión, el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Comisión del Codia

En la sesión estuvo presente una representación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), encabezada por su presidente, Enrique Rosario, en representación de pequeños contratistas a quienes se les adeudan obras desde 1996.

Tras la votación, el presidente nacional del Codia calificó lo aprobado como "un acto de justicia", al asegurar que se trata de obras realizadas por empresas que "prácticamente le construyeron fiado al Gobierno".

Explicó que el anteproyecto fue preparado por el Codia en noviembre, que existe un listado de las obras y que, aunque no todos los trabajos cuentan con contratos formales, los lugares de las construcciones están identificados y son auditables.

Indicó, además, que el monto general de la deuda asciende a unos 2,000 millones.}