El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sostuvo este jueves que la aprobación de la reforma al Código de Trabajo es "responsabilidad exclusiva" de los legisladores, tras la decisión de la Cámara de Diputados de suspender su avance hasta el 27 de febrero, al inicio de la próxima legislatura.

El liderazgo de la Cámara de Diputados decidió hace una semana que la iniciativa de la reforma laboral se retome a partir del próximo mes porque, según indicó, el proyecto necesita más consenso con los empresarios y con los trabajadores en algunos puntos en los que no se han logrado acuerdos.

Tras participar en una audiencia solemne del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro reconoció que los empleadores y los trabajadores tienen derecho a hacer gestiones e incidir en el debate legislativo, pero dejó claro que, tras la posposición de la discusión de la reforma laboral, el peso de la decisión recae ahora en el Congreso.

"Al margen del derecho que tienen los empresarios de hacer todo el esfuerzo posible para lograr su posición en la reforma, ahora la responsabilidad recae exclusivamente en los legisladores", afirmó.

Al referirse al proyecto, Olivares expresó confianza en que la reforma "se materializará", al considerar que no existen razones para que el texto no sea aprobado con las observaciones que eventualmente hagan los congresistas, quienes, como recordó, son los responsables de hacer las leyes.

La cesantía

El funcionario insistió en que el Ejecutivo nunca incluyó el tema de la cesantía en la propuesta de modificación al Código de Trabajo, un punto que ha generado tensiones entre sectores empresariales y sindicales.

"El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo y en él no se contempló el tema de la cesantía, y eso lo saben los empresarios, lo saben los trabajadores", señaló Olivares.

En ese sentido, manifestó que espera que el nuevo Código de Trabajo sea aprobado "en las primeras semanas" de la próxima legislatura, que inicia el 27 de febrero, cuando se reactivan los trabajos congresuales.

Olivares argumentó que el país no puede seguir rigiéndose por una normativa laboral del siglo pasado, en un contexto económico y laboral "que ha cambiado significativamente".

"El país no puede seguir en un código del siglo XX, ahora que entramos a la parte superior del primer cuarto del siglo XXI. Es un mercado laboral distinto y se necesita de un código que esté sintonizado con este tiempo, con el mercado laboral de este tiempo", sostuvo.

Según el ministro, el proyecto ya ha sido "suficientemente debatido", por lo que no ve impedimentos para que sea convertido en ley al inicio del próximo período legislativo.

Freno en la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a las bancadas políticas representadas en el órgano legislativo, anunció que el proyecto para modificar el Código de Trabajo será retomado a partir del 27 de febrero.

Aunque el proyecto ya lleva mucho avance, aún existen artículos que no han sido consensuados entre los empresarios y los empleados, que no han logrado ponerse de acuerdo con la propuesta que estudian los congresistas.