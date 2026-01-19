Luis Abinader devuelve a los diputados la ley que pagaría deudas viejas a contratistas

Sesión ordinaria de los diputados del 12 de enero del 2025, donde se aprobó la ley para pagar deudas antiguas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas viejas por obras ejecutadas sin contrato, una pieza que fue aprobada por los legisladores la semana pasada bajo un procedimiento de urgencia y sin ser analizada en comisiones.

La devolución del proyecto implica una lista de observaciones a la pieza que el Congreso Nacional deberá aprobar o rechazar, sin posibilidad de someter más modificaciones.

El proyecto de ley que autoriza el pago de deuda por obras ejecutadas sin contrato formal a pequeños contratistas y mantenimientos correctivos de escuelas fue aprobado sin trabas en el Congreso Nacional por la mayoría legislativa con la que cuenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Enrique Rosario, afirmó hoy que las observaciones emitidas por Abinader "son únicamente de forma" y que, en consecuencia, el mandatario no corrigió asuntos de fondo en la propuesta.

"No tenemos dudas de que la ley va a ser nuevamente ratificada y va a ser promulgada por el presidente. Estamos convencidos de que eso va a ser resuelto y que se les va a pagar a ellos (los contratistas)", expresó Rosario.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto de ley que ahora vuelve a las manos de los diputados nació de un anteproyecto redactado por el Codia en el que se enlistan más de 571 empresas y beneficiarios a los que el Estado les debe el pago de obras y mantenimientos correctivos realizados desde hace más de 30 años.

De estas, 95 contratistas ejecutaron obras públicas y los restantes 476 realizaron mantenimientos correctivos a favor del Ministerio de Educación (Minerd).

Algunas de las entidades públicas que deben más recursos a los contratistas son:

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Vivienda y Edificaciones

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Instituto Nacional de Aguas Potables

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

Junta Central Electoral

Alcaldía del Distrito Nacional

Los contratistas a los que el Estado les debe más dinero por obras ejecutadas son: Wagner Manuel Mosquea, con tres contratos; el ingeniero Arturo Aníbal Rincón, con tres contratos; y Miguelina Rincón Santana, con dos.

La ley aprobada por los congresistas apartó las obras ejecutadas de los mantenimientos correctivos y estableció que, dentro de este último grupo, solo adeuda contratos el Ministerio de Educación.

En total, el Minerd tiene 1,217 proyectos de mantenimientos correctivos que no ha pagado a 476 contratistas. Los trabajos incluyen pintura, movimientos de tierra, terminaciones de baños, remodelaciones interiores, reparaciones eléctricas, desmontes, terminación de techos, demoliciones, instalación de canchas y otros correctivos en escuelas de todas las provincias.

Los contratistas a los que el Minerd les debe más dinero por mantenimientos son: Kennedy Santana y Construcciones Doble Vía.

Sin monto

Aunque el proyecto de ley explica la forma en que se pagarán los recursos a los contratistas, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, no detalla el monto total que se destinará para el pago, lo que provocó que las bancadas opositoras se abstuvieran de votar por la propuesta de ley.

Plazo constitucional

Según el artículo 103 de la Constitución, los legisladores cuentan con dos legislaturas ordinarias para conocer las observaciones de Abinader. Si no cumplen con el mandato, la ley quedaría aprobada automáticamente con las observaciones del Poder Ejecutivo.





Ismael Hiraldo Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.