Buscan prohibir la entrada a mujeres extranjeras con más de seis meses de embarazo

Dos extranjeras embarazadas a las afueras del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. ( ARCHIVO )

La Cámara de Diputados estudia actualmente un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente en materia de migración para prohibir la entrada al país de mujeres extranjeras que tengan más de seis meses de embarazo.

La iniciativa, propuesta por la diputada perremeísta Mirna López, procura modificar el artículo 15 de la Ley General de Migración para incluir a las mujeres extranjeras embarazadas en el listado de personas que no pueden ingresar al territorio nacional, el cual incluye a terroristas, enfermos mentales y otros grupos.

El objetivo, según establece la propuesta congresual, es llenar "un vacío normativo" para evitar que se dificulten las deportaciones de mujeres embarazadas en condición migratoria irregular.

El artículo 15 de la Ley 285-04, General de Migración, contiene un listado en el que se mencionan nueve grupos de personas extranjeras que no pueden ser admitidas en el país. Con la modificación que se estudia en la cámara baja, el número aumentaría a diez al incluirse a las mujeres embarazadas.

Actualmente, el referido artículo prohíbe la entrada al país de foráneos que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa; que sufran enfermedades mentales que alteren su conducta; que tengan alguna limitación crónica que les impida trabajar; que se lucren de la prostitución o del tráfico de personas; criminales condenados; aquellos con antecedentes penales de alta peligrosidad; quienes pertenezcan a organizaciones terroristas, y quienes ya hayan sido objeto de deportación.

Otras disposiciones

El proyecto de la diputada de Santiago también plantea modificar la Ley General de Salud para que, aunque en los hospitales se atienda a todas las personas en situación de emergencia, esa asistencia no implique "la permanencia migratoria ni la cobertura plena" de los extranjeros en situación migratoria irregular.

Además, la iniciativa dispone que el servicio gratuito de salud en los hospitales del país no aplicará a los extranjeros en condición migratoria irregular, salvo en casos de emergencia y estabilización médica.

Ley de trata

Asimismo, la propuesta congresual busca modificar la Ley de Tráfico Ilícito y Trata de Personas para dejar claro, mediante un párrafo añadido al artículo 10 de la normativa, que los extranjeros en situación irregular no serán considerados víctimas de trata únicamente por estar enfermos o embarazadas, a menos que se trate de casos de explotación.

Para sustentar la pieza, la diputada autora del proyecto aduce que "la creciente presión migratoria irregular" compromete los recursos del sistema de salud asignados a los dominicanos.