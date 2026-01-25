La Senaduría del Distrito Nacional destina Fondo Gadiel a programa de salud mental

Sor Trinidad (Sor Trini) Ayala Adames, coordinadora de la Pastoral de la Salud de Arquidiócesis de Santo Domingo, y Omar Fernández, senador del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional informó que el Fondo de Asistencia Social del mes de diciembre fue destinado a programas comunitarios de atención, orientación y prevención en salud mental dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Como parte de la política de transparencia en el uso de los recursos del Fondo Gadiel, Omar Fernández, senador de la República por el Distrito Nacional, explicó que 1,059,000 pesos, equivalente a la totalidad de los recursos que recibe mensualmente la oficina, fueron entregados a la Pastoral de la Salud, de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

La Pastoral de la Salud cuenta con una estructura comunitaria consolidada, presencia territorial en parroquias y comunidades del Distrito Nacional, así como experiencia en programas de acompañamiento humano, orientación psicológica, prevención, contención emocional y derivación oportuna a servicios especializados, lo que garantiza una intervención cercana, ética y eficiente.

Una acción hacia las causas correctas

"Esto no es un regalo, ni algo particular de Omar, esto viene de ustedes y de los impuestos que con muchos sacrificios pagan, aquí de lo que nos ocupamos es que llegue a las causas correctas, y a los temas que no se les ha puesto atención", expresó Fernández.

La iniciativa constituye una acción complementaria y adicional a los trabajos que actualmente desarrolla el Senado de la República, a través de una comisión especial que trabaja en el proyecto de ley de salud mental con el objetivo de:

Fortalecer el marco normativo

Proteger los derechos

Mejorar de los servicios de atención en salud mental a nivel nacional

Omar Fernández, como miembro de la citada comisión, aseguró que los legisladores trabajan para que el resultado abra puertas a un adecuado tratamiento a largo plazo de este flagelo.

La Organización Mundial de la Salud afirma que uno de cada cinco dominicanos padece de algún trastorno de salud mental a lo largo de su vida, por lo que a juicio del congresista, se hace necesario la intervención permanente en la sociedad, en procura del bienestar de la ciudadanía.