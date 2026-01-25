Los diputados estudian ley para que afiliados a las ARS acumulen fondos no usados en medicamentos

Un proyecto de ley sometido y bajo estudios en la Cámara de Diputados propone que los fondos destinados a medicamentos dentro del Plan Básico de Salud (PBS) de los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) sean acumulables cuando no sean utilizados durante el año fiscal correspondiente y queden disponibles para su uso en periodos posteriores.

La iniciativa fue presentada por la diputada Indhira de Jesús, representante de Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El segundo artículo de la propuesta dispone que las ARS estarán obligadas a mantener esos recursos en una cuenta individual por afiliado, correspondiente a los medicamentos no utilizados al cierre de cada año, de manera que el saldo acumulado se pueda usar en el siguiente período.

De aprobarse, el referido artículo rompería con el esquema actual de la seguridad social, cuyo propósito está basado en un fondo común de cobertura, no individual.

En ese orden, la propuesta congresual establece que las ARS deberán incluir en sus reportes anuales al afiliado "un resumen detallado del monto asignado para medicamentos, el monto efectivamente utilizado y el saldo disponible, incluyendo los fondos acumulados de años anteriores".

En el Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud, en el régimen contributivo, la cobertura tope para medicamentos ambulatorios es de 12,000 pesos por afiliado al año.

Supervisión y transparencia

La iniciativa también asigna funciones de supervisión y control a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Según el artículo cuatro, ese organismo será responsable de velar por el cumplimiento de la ley y de establecer, mediante una resolución, los mecanismos de control y fiscalización necesarios.

Si alguna ARS viola las disposiciones de la ley, en caso de ser aprobada, sería sancionada como lo disponga la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y también sería castigada por disposiciones que emita la Sisalril.

Los argumentos

Para sustentar su proyecto, la diputada De Jesús argumenta que, actualmente, muchos afiliados al sistema de seguridad social no usan todo el monto destinado anualmente a la compra de medicamentos ya que no presentan enfermedades o tratamientos prolongados.

"Esto genera una pérdida de recursos que deberían seguir disponibles para su beneficio posterior", alega la legisladora. Agrega que, con el cambio que propone, se garantizaría una administración "más justa y transparente" de los recursos sanitarios.

Desde que fue presentado en la Cámara de Diputados, en noviembre del 2025, el proyecto de ley reposa en la comisión bicameral especial que estudia la reforma a la seguridad social, donde se analizan otras propuestas similares para modificar el sistema vigente desde el año 2001.