La reforma a la Seguridad Social no arranca y el Gobierno se mantiene ausente del debate

La comisión bicameral que estudia los proyectos para reformar la Seguridad Social en su reunión del 28 de abril del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Creada en 2001, la Ley 87-01, que regula el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, vuelve a ser estudiada en el Congreso para una posible reforma integral, en un proceso marcado por el estancamiento legislativo y la ausencia del Gobierno en un debate que se arrastra sin resultados desde 2020.

Se han conformado varias comisiones bicamerales en los últimos cincoaños, pero ninguna ha logrado avances concretos y el proyecto siempre caduca, mientras el Gobierno permanece al margen de un debate que prometió encabezar.

El diputado Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, quien preside los estudios de la reforma a la seguridad social, reconoció algunos avances para el proyecto en el equipo que preside, pero expresó que hasta que el presidente Luis Abinader no deposite una iniciativa sobre el tema, la enmienda no tendrá mucho éxito.

Castillo sostuvo que, por tratarse de una ley con profundas implicaciones financieras, el Gobierno debería jugar un rol central en el proceso y agregó que el propio presidente Luis Abinader le prometió que depositaría una pieza para reformar el sistema de seguridad social, pero no ha cumplido.

"La Ley de Seguridad Social es una ley muy económica y, por tal razón, el Gobierno debe estar involucrado en materia de pensión y en materia de salud. Un presidente de la República que al principio había dicho que se iba a modificar la Ley de Seguridad Social, pues han brillado por su ausencia", añadió.

El pronunciamiento del diputado Castillo se enmarca dentro de dos promesas externadas por el mandatario. Una primera vez, en el año 2021, Abinader planteó la necesidad de un mejor sistema de pensiones a través de una reforma a la seguridad social. La propuesta surgió en el Quinto Congreso de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Años más tarde, en el 2024, durante su discurso de rendición de cuentas, Abinader anunció que presentaría pronto una propuesta de reforma a la seguridad social, pero nunca la depositó en el Congreso.

Un proceso sin resultados

Actualmente, una nueva comisión bicameral, presidida por el diputado Castillo, estudia diez proyectos de reforma a la Ley de Seguridad Social.

No obstante, el estado del proceso refleja un escenario que se repite sin éxito. El presidente de la comisión admitió que los trabajos se encuentran aún en una fase preliminar y que "no se ha aprobado ningún artículo" ni se han fusionado los diez proyectos.

"La comisión está en el proceso de lectura de todos los proyectos que se habían depositado. Estamos descartando artículos, aprobando otros, pero no hay nada definitivo", explicó, al detallar que los encuentros para la reforma se realizan semanal.

Castillo reconoció que el proceso ha sido "largo y tedioso", una descripción que coincide con lo ocurrido en las comisiones anteriores creadas desde el 2020, cuyos trabajos tampoco concluyeron en una reforma concreta.

Aparte del proceso legislativo, el diputado aseguró que la reforma es urgente porque, como explicó, "la Ley de Seguridad Social ya no responde a la realidad del país".

"Nosotros creemos que la Ley de Seguridad Social está colapsada y que se hace necesaria una modificación integral que beneficie realmente a los trabajadores", afirmó, al recordar que la normativa vigente fue promulgada en el año 2001 y que ahora el escenario social es distinto al que predominaba más de 20 años atrás.

De los 10 proyectos que estudia la comisión, ocho perimieron porque no fueron aprobados en el tiempo reglamentario, por lo que tendrán que ser reintroducidos por sus autores si quieren mantenerse en el debate de los equipos congresuales.

Desde el 2020 sin resultados

Esta es la segunda vez que el Congreso intenta modificar la Ley de Seguridad Social. La primera vez fue en el 2020, cuando la cámara baja creó una comisión bicameral especial, presidida por el entonces diputado Agustín Burgos. Aquel equipo rindió un informe favorable sobre la pieza, pero la aprobación nunca se concretó.

Ahora, en el nuevo mandato que inició en el 2024, la Cámara de Diputados repitió el mismo proceso con una nueva comisión bicameral, pero más de un año y medio después no se han presentado conclusiones de los proyectos ni un posible informe de aprobación.