Selinée Méndez denuncia retraso de proyecto que garantizaría cupos escolares sin exclusiones

La diputada Selinée Méndez, expresó su queja por la no aprobación del proyecto de ley de Garantía de Inscripción y Sanciones por Negligencia en la Provisión de Cupos Educativos en las Escuelas Públicas, al visitar la redacción de Diario Libre y reunirse con su presidente, Aníbal de Castro, a quien entregó una carta simbólica acompañada de un pastel como gesto de protesta.

En la misiva, la legisladora explica que el pastel no representa una celebración, sino "un símbolo silencioso de frustración, de impotencia y de una esperanza que ha debido ser postergada", tras el cierre de la legislatura sin que el proyecto, depositado el 20 de agosto de 2025, fuera conocido ni aprobado en la cámara baja.

La diputada del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo sostiene que la iniciativa legislativa responde a una problemática recurrente que afecta cada año a miles de familias dominicanas, ya que muchos niños quedan fuera del sistema educativo público por la falta de cupos, aun cuando ya estaban inscritos en el año escolar anterior.

Según señala, esta exclusión no se debe a negligencia de los padres, sino a fallas estructurales y administrativas del sistema.

El contenido del proyecto

El proyecto de ley tiene como objetivo garantizar el derecho constitucional a la educación mediante la inscripción automática y continua de los estudiantes del sistema público, siempre que hayan cumplido con los requisitos académicos mínimos.

Además, establece la obligación del Ministerio de Educación de asegurar cupos suficientes y sanciones administrativas para los funcionarios cuya negligencia impida la reinscripción de los estudiantes.

Entre sus disposiciones, la propuesta plantea la creación de un sistema centralizado y transparente de inscripción, que se apoyará en plataformas tecnológicas que permitan el monitoreo en tiempo real de la disponibilidad de cupos.

La iniciativa también prohíbe que un estudiante sea excluido de su centro educativo por razones administrativas o de capacidad, salvo en casos de fuerza mayor o traslado justificado.

En caso de que se vulnere el derecho a la inscripción automática, el proyecto faculta a los padres o tutores a interponer acciones legales, incluyendo recursos de amparo, para garantizar el acceso inmediato del menor a la educación.

La propuesta contempla un régimen de sanciones administrativas contra los funcionarios responsables de negligencias comprobadas, que podrían incluir amonestaciones, suspensiones o destituciones, conforme a las leyes de Función Pública, Educación y Procedimiento Administrativo.

El proyecto no se ha tocado

Originalmente el proyecto fue depositado en septiembre del 2024, pero perimió porque la comisión permanente de Educación, que la revisó por meses, no logró rendir un informe de la iniciativa.

Posteriormente la pieza fue propuesta otra vez en agosto del 2025, pero, seis meses después, tampoco se aprobó en la Cámara de Diputados ni obtuvo un informe.

La realidad educativa

En su carta, Méndez subraya que el proyecto no responde a una agenda política, sino a una realidad social que "duele y lastima profundamente", y advierte que el cierre de la legislatura es "una oportunidad perdida" para miles de familias que esperan una respuesta del Estado.

Además, anunció que este gesto simbólico se repetirá al cierre de cada legislatura hasta que el proyecto sea aprobado, como un recordatorio, según manifestó, de que detrás de cada iniciativa legislativa "hay rostros concretos, sueños en formación y niños que esperan una decisión oportuna y sensible de las instituciones".