El Senado contempla interrogar a ejecutivos de Aerodom por retrasos en obras del AILA

Al centro, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien se quejó por los retrasos en las obras del AILA. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró este lunes que el órgano que dirige está contemplado usar su facultad fiscalizadora para citar e interrogar a los ejecutivos de Vinci Airports, la empresa matriz de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), por el retraso en las obras prometidas para el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

De los Santos precisó que se encuentra "plenamente identificado" con la postura del presidente Luis Abinader, quien advirtió el lunes que estaría en disposición de llevar a los tribunales el caso del retraso en las obras del aeropuerto.

"De no cumplir, vamos a invitar a Aerodom para que vaya al Senado de la República a explicar el por qué la tardanza en los inicios de los trabajos, tal y como está establecido en el contrato", sentenció el presidente de los senadores.

En ese orden, recordó que el Congreso cuenta con los mecanismos necesarios para fiscalizar cualquier asunto que involucre obras o recursos del Estado.

Mecanismos de fiscalización

El senador de la provincia Sánchez Ramírez citó el artículo 93 de la Constitución, en el que se atribuye la facultad de fiscalización al Congreso y de revisar los contratos estatales.

Asimismo, mencionó la nueva Ley 84-25, sobre Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que regula las citas, interrogatorios, cuestionamientos en el pleno y juicios políticos encabezados por los legisladores para fiscalizar el funcionamiento estatal.

La aprobación del Senado

En diciembre del 2023, el Senado, bajo la presidencia de Ricardo de los Santos, aprobó en única lectura el contrato renegociado entre el Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), un convenio que se extenderá hasta el año 2060.

Aunque el contrato fue aprobado sin trabas por la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue rechazado con seis votos de la oposición y registró un informe disidente depositado por el entonces senador Yván Lorenzo, quien era el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En el documento disidente, Lorenzo alegó que el contrato aprobado por los senadores "es un adefesio" que no debe ser considerado por la Cámara Alta porque, a su juicio, los fondos que dejará la negociación serían usados para planes reeleccionistas del presidente Luis Abinader de cara a las pasadas elecciones del 2024.

El informe disidente del vocero del PLD consideró que el Congreso "ha festinado el contrato" ya que el proyecto solo duró un mes bajo estudios en el Congreso.

Los retrasos

El primer picazo para la nueva terminal del AILA fue dado por Abinader y ejecutivos de Vince Airports en agosto del 2025, pero el proyecto no presenta avances.

En el encuentro, Abinader indicó que otorgó la renovación del contrato de operación de los aeropuertos dominicanos a la empresa francesa con el propósito de que tuviera el tiempo y las condiciones para hacer las mejoras, pero sus ejecutivos no han cumplido con el plazo a pesar de las conversaciones.

Como respuesta, la empresa rechazó las acusaciones de incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales con el Estado dominicano.

En un comunicado oficial, la compañía, regenteada por la francesa Vinci, aseguró que los señalamientos de Abinader "no reflejan la realidad" y reafirmó que ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el contrato de concesión.