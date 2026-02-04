Senaduría del DN destina Fondo Gadiel de enero a atención de niños y adolescentes con VIH y SIDA

El senador Omar Fernández sugirió educar para evitar discriminación a personas con VIH. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional informó este miércoles que el dinero de enero del Fondo Gadiel, destinado a causas sociales, fueron empleado en la atención, cuidado y acompañamiento de niños y adolescentes diagnosticados con VIH y SIDA.

Un total de 1,059,000 pesos será destinado a esta causa a través de la Fundación Aid for Aids, institución que cada año brinda servicios a más de 1,000 personas con diagnóstico positivo del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

"Cuando miras a un niño a los ojos no ves un diagnóstico, ves futuro. Y a veces esa mirada se convierte en juicio y discriminación, como si el valor de alguien cambiara por una condición. Por eso este mes destinamos los fondos a acompañar a los niños con esta condición", expresó Fernández en una nota de prensa.

Uso responsable de recursos públicos

La Oficina Senatorial destacó que esta decisión responde a un enfoque de uso responsable y transparente de los recursos públicos, priorizando sectores en condición de vulnerabilidad que requieren atención médica y psicosocial sostenida.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de la respuesta nacional frente al VIH, mediante el apoyo a acciones de prevención, acompañamiento terapéutico y mejora en la calidad de vida de la población infantil y adolescente afectada.

"La correcta utilización de estos fondos es una forma de retribuir a la ciudadanía, colocando los recursos al servicio de quienes más lo necesitan", indica la comunicación, al tiempo que reafirma el compromiso de la Oficina Senatorial del Distrito Nacional con políticas de carácter humano, inclusivo y orientadas al bienestar colectivo.

