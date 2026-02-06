Ocho legisladores faltaron a casi la mitad de las sesiones sin ninguna sanción

La función del congresista dominicano, según la Constitución, se resume en tres labores específicas: representar, fiscalizar y legislar. En específico, para las dos últimas es imprescindible que los legisladores asistan a las sesiones donde se debaten y aprueban las leyes.

Sin embargo, a pesar de que los propios reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado obligan a los legisladores a asistir a las sesiones de trabajo, ocho congresistas acumulan altas cifras de inasistencias, escudados en excusas recurrentes y sin recibir ninguna sanción.

En el ala del Senado, tres congresistas concentran las mayores inasistencias. De las 24 sesiones que realizó la Cámara Alta durante la legislatura que inició el 16 de agosto de 2025 y concluyó el pasado 12 de enero, el senador Héctor Acosta, del PRM, registró 16 ausencias; Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo, se ausentó 11 veces, y Bernardo Alemán, también del PRM, faltó a 10 encuentros.

Del grupo de los tres más ausentes, los senadores Acosta y Alemán, representantes de Monseñor Nouel y Montecristi, respectivamente, también figuraron entre los más faltantes en la anterior legislatura, que concluyó en julio de 2025.

En el caso de Acosta, atravesó por una situación de salud que hizo pública.

Según las actas de asistencia y los resúmenes de las sesiones publicados por el Senado, ellos tres fueron quienes más faltaron durante ese período, aunque otros senadores también registraron un promedio de tres ausencias.

Más allá de las inasistencias, otro elemento que destaca es la recurrente presentación de excusas. Todas las ausencias están registradas con justificaciones que no se leen en la sesión, lo que evidencia que, según las actas del Senado, ningún senador faltó sin presentar una explicación escrita.

El reglamento del Senado establece que "la reiteración prolongada de ausencias de senadores con presentación de excusa podría dar lugar a que el presidente del Senado apodere a la Comisión Permanente de Ética para comprobar la justificación de la causa de las mismas".

Sin embargo, aunque hay senadores que registran más de diez excusas, la referida comisión, presidida por el congresista Odalis Rodríguez, no se ha reunido para debatir las faltas, como lo ordena el reglamento.

La asistencia perfecta

Aunque las actas del Senado reflejan cifras negativas en la presencia de algunos senadores, otros destacan por su asistencia perfecta.

Los senadores Ricardo de los Santos, Daniel Rivera, Odalis Rodríguez y Lía Díaz, todos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), acudieron a la totalidad de las 24 sesiones realizadas en cinco meses.

Los diputados

En la Cámara de Diputados la situación no es distinta. Allí, cinco legisladores presentan altos registros de inasistencias, a pesar de que el reglamento de ese órgano congresual es más estricto con los faltantes.

Según el Sistema de Información Legislativa, los diputados que más se ausentaron durante la legislatura agosto-enero fueron Domingo Eusebio de León, del partido Fuerza del Pueblo, con 14 faltas, y Nelson Saulo Vega, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 13 ausencias.

A ellos les siguen Norberto Rodríguez y Cirilo Moronta, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ambos con 11 inasistencias.

Por encima de ellos, la diputada que más faltas registró en ese período fue Carlixta Carolina Paula De la Cruz, del PRM, con 17 ausencias. La legisladora sustentó todas sus faltas con excusas médicas por tratamientos para combatir el cáncer.

Al igual que en el Senado, la mayoría de los diputados recurre a las excusas para validar sus ausencias, aunque las razones no se leen en el hemiciclo para conocer las justificaciones.

El reglamento de la Cámara de Diputados, modificado en 2024, establece que la asistencia es obligatoria y que los legisladores deben registrar presencia en el 80 % o más de los encuentros convocados.

El artículo 60 dispone que los diputados pueden faltar con excusas justificadas, como indisposición por enfermedades, duelos o viajes en calidad de representación congresual, siempre que las justificaciones no excedan cuatro de forma consecutiva.

En caso de que un diputado presente cuatro o más excusas seguidas, como ocurrió con los más faltantes, los documentos serán remitidos al Consejo de Disciplina de la Cámara Baja, que deberá validar las justificaciones y, de hallar irregularidades, aplicar sanciones como amonestaciones públicas, censura o la privación del cobro de viáticos durante el tiempo que se determine.

Sin embargo, una revisión al historial de trabajo del Consejo de Disciplina revela que el equipo no se ha reunido desde la instalación del cuatrienio congresual en agosto de 2024.

La asistencia perfecta Mientras el grupo de los ausentes acumuló faltas en casi la mitad de las sesiones celebradas, otro grupo de 55 diputados registró asistencia perfecta, al acudir a las 28 sesiones realizadas por el órgano. Entre los más sobresalientes en presencia figuran Aldoneris Adón, Margarita Tejeda, Alexander Javier Cuevas, Ángel Sánchez Pujols, Tobías Crespo, Kenia Bidó, Mélido Mercedes, Nelson Marmolejos, Heriberto Aracena y Danilo Díaz, entre otros.

