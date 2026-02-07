¿Cómo es el desempeño congresual de los seis legisladores ligados a la farándula?

La diputada Selinée Méndez mientras tomaba un turno de ponencia en la Cámara Baja. ( FUENTE EXTERNA )

En ambas cámaras del Congreso Nacional existen seis curules que son ocupadas por legisladores que están o estuvieron ligados a la farándula y que combinan su trabajo artístico con una labor parlamentaria.

Los legisladores Bolivar Valera, Selinée Méndez, Héctor Acosta "El Torito", Ycelmari Brito "Juliana", Franklin Romero y Brailyn Vargas provienen de áreas como la comunicación, la música y el modelaje, y han decidido dar el paso a lo congresual enfocándose en iniciativas educativas, artísticas, de fiscalización y juveniles.

La diputada Selinée Méndez representa al Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Está íntimamente ligada al mundo de las pasarelas y la comunicación ya que fue Miss Universo República Dominicana en el año 1998, lo que impulsó su carrera en la televisión como conductora y productora de varios programas.

En su paso por la Cámara de Diputados, a la que llegó en agosto del 2024, ha presentado 15 iniciativas de resoluciones y leyes, y se mantiene como una de las legisladoras más asistentes a las sesiones ya que, de un total de 28 encuentros, solo registra cuatro faltas.

Sus proyectos congresuales están enfocados mayormente en la educación y ha presentado iniciativas para garantizar la inscripción de los niños en las escuelas, interrogar a autoridades educativas sobre sus políticas, ejecutar proyectos de ampliación y construcción de aulas, disponer la enseñanza obligatoria de la Constitución en las escuelas, restringir la comercialización de los vapers, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/seline-mendez-86ffa294.jpg La diputada Selinée Méndez. (FUENTE EXTERNA)

En la Cámara de Diputados también ocupa una curul el legislador Brailyn Vargas, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago, quien antes de dedicarse a la labor congresual trabajó como presentador de televisión, conduciendo su propio programa durante varios años, además de ser anfitrión en eventos culturales y certámenes de belleza.

Brailyn participó y ganó concursos de belleza masculina, representando a la República Dominicana como Mister Supranational República Dominicana 2024 y compitiendo en el certamen internacional Mister Supranational en Polonia.

En su trabajo legislativo también destaca como uno de los más productivos en la Cámara Baja, registrando únicamente dos ausencias en la pasada legislatura y presentando once proyectos sobre inversión privada en las artes y la cultura, apoyo al emprendimiento juvenil, el sistema penitenciario e iniciativas enfocadas en Santiago, la provincia que representa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/brailyn-b1f096b6.jpg El diputado Brailyn Vargas (FUENTE EXTERNA)

Bolivar Valera: del humor al Congreso

Bolívar Valera llegó a la Cámara de Diputados en el 2020 para representar a Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A la par de su labor como congresista, produce, dirige y conduce el programa radial "El Mañanero con el Boli", y antes de eso se desempeñó como humorista y presentador en programas televisivos como Más Roberto, Ruta Urbana y Perdone la hora.

A diferencia de sus colegas, no cuenta con tantas iniciativas, sumando ocho a su registro de proyectos. Sus propuestas están enfocadas mayormente en la comunicación e incluyen proyectos para sancionar la creación de imágenes íntimas con inteligencia artificial, modificar la ley que creó la CERTV y otro grupo de resoluciones para reconocer a figuras públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/bolivar-valera-aaeb31b4.jpg El diputado Bolivar Valera (FUENTE EXTERNA)

Ycelmari Brito, conocida artísticamente como Juliana O´Neal o simplemente Juliana, es diputada por Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, pero antes de su labor congresual se destacó en la música dominicana como merenguera, consagrándose como una de las figuras femeninas más visibles del merengue de mambo en las décadas de 2000 y 2010, en un momento en que el género estaba dominado mayormente por agrupaciones masculinas.

Como congresista, "Juliana" destaca con una presencia brillante en las sesiones, en las que tiene una sola falta.

En su registro tiene cuatro proyectos de su autoría en los que se incluyen un reconocimiento a la velocista Marileidy Paulino, el que declara el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Rock Dominicano y una normativa para modificar la ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/juliana-abb693e5.jpg La diputada Ylcemari Brito (FUENTE EXTERNA)

Empresario artístico y senador

El senador oficialista de la provincia Duarte, Franklin Duarte, aparte de su labor congresual, carga con años de trabajo en el mundo artístico. En el año 1996 fundó el sello discográfico Premium Latin Music, en la que trabajó con artistas como Aventura, Elvis Martínez, Wason Brazobán, Eddy Herrera, Anthony Santos, City of Angels, Rita Indiana, Big Family, Ingco Crew, Tony Fox y Johnny Sky.

Además de su trabajo en la música, Romero incursionó en el cine a través de Premium Latin Films, donde produjo varias películas dominicanas, entre ellas la saga de comedia "Sanky Panky".

Como senador, resalta como uno de los que más proyectos posee, contando con 17 proyectos depositados desde agosto del 2024 hasta enero. En las 24 sesiones del Senado realizadas desde agosto, se ha ausentado en tres y tiene iniciativas sobre el fomento al mecenazgo, medicina natural alternativa, vigilancia telemática en casos de violencia de género, asistencia económica para niños con el espectro autista, entre otros proyectos dirigidos a la provincia que representa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/franklin-romero-0f72f529.jpg El senador Franklin Romero. (FUENTE EXTERNA)

Otro senador ligado a la farándula es Héctor Acosta, conocido popularmente como "El Torito" por su vinculación a la banda de merengue y bachata Los Toros Band. Su gran salto a la fama ocurrió cuando se convirtió en vocalista principal de esa banda en la que se catapultó como figura central del entretenimiento musical.

A mediados de los años 2000 decidió lanzarse como artista solista, una decisión que transformó su carrera. Su álbum debut Sigo Siendo Yo (2006) marcó el inicio de su carrera que ha mantenido por más de 20 años con premios y reconocimientos.

Sin embargo, ese mismo éxito no se ha traducido en su labor congresual, especialmente en las áreas de legislación y fiscalización, donde se muestra con altas cifras de ausencias a las sesiones del Senado y pocas iniciativas presentadas, sumando solo cinco en la última legislatura.

De esas cinco, solo una es una ley, que es la que declara la provincia Monseñor Nouel como ecoturística. Las demás propuestas son resoluciones enfocadas en Bonao.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/torito-a054e450.jpg El senador Héctor Acosta (FUENTE EXTERNA)