Cuatro senadores concentran el desempeño más pobre en iniciativas legislativas

Para cumplir con el rol de legislar, estudiar y aprobar nuevas leyes, es imprescindible que los congresistas propongan y depositen iniciativas legislativas, que pueden ser resoluciones o proyectos de leyes.

Aunque en el Congreso no existe un mandato que indique que los legisladores deban depositar una cantidad mínima de iniciativas, cuatro senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) registran el desempeño más pobre de presentación de proyectos, comparados con la productividad de sus colegas que, en promedio, tienen alrededor de 16 proyectos.

Durante el curso actual periodo congresual, los senadores con menos iniciativas depositadas son Manuel María Rodríguez, de Dajabón, con solo cuatro proyectos; Héctor Acosta, de Monseñor Nouel, con siete propuestas; Johnson Encarnación, de Elías Piña, con solo siete proyectos y Secundino Velásquez, representante de Pedernales, quien ha presentado únicamente nueve piezas congresuales.

Los datos de las iniciativas y sus autores están publicados en el Sistema de Información Legislativa del Senado y comprenden el periodo desde agosto del 2024 hasta febrero del 2026.

Los proyectos de los menos productivos

Manuel María Rodríguez, el senador que menos iniciativas ha registrado, entró al Congreso por primera vez en agosto del 2024 para representar a la provincia Dajabón. Desde esa fecha, solo ha presentado iniciativas sobre el agua potable, el otorgamiento de pensiones a envejecientes de la frontera, la instalación de Caipi e Inaipi en Dajabón y un proyecto de ley para modificar el Código de Trabajo.

Su bajo desempeño en el depósito de iniciativas dista de su asistencia a las sesiones del Senado, donde solo registra tres ausencias al total de los 24 encuentros que se realizaron en la última legislatura.

Otro senador con pocas iniciativas propuestas es Héctor Acosta, quien lleva dos periodos en el Congreso representando a la provincia Monseñor Nouel. El legislador perremeísta solo cuenta con siete iniciativas concentradas en su mayoría en resoluciones de reconocimientos y proyectos enfocados en la localidad que representa.

Su trabajo legislativo también se ve opacado por su asistencia a las sesiones del Senado, en las que figura como uno de los congresistas más faltantes, ausentándose en 16 de las 24 sesiones. Acosta pasó un tiempo fuera de sus labores debido a un proceso de salud que hizo público.

El senador Johnson Encarnación, de Elías Piña, también figura únicamente con siete proyectos que, en su mayoría, son resoluciones que están enfocadas únicamente en la provincia que representa.

Su bajo desempeño en la confección de iniciativas contrasta con su asistencia a las sesiones del Senado, en las que registra únicamente dos ausencias durante la última legislatura.

El listado de los senadores con menos iniciativas finaliza con el legislador Secundino Velásquez, quien representa a la provincia Pedernales. El congresista solo ha depositado nueve proyectos y ocho de ellos son resoluciones que están dirigidas exclusivamente a su localidad.

De las 24 sesiones efectuadas en la última legislatura, Velásquez ha faltado a cuatro reuniones.

Los más productivos

Aunque en el Congreso hay senadores con poca productividad en proyectos, existen otros con récords de propuestas que superan la media de piezas legislativas depositadas.

Los tres senadores con mayor desempeño de propuestas pertenecen al PRM y son Franklin Romero, de la provincia Duarte, que registra 27 iniciativas; Ricardo de los Santos, representante de Sánchez Ramírez y presidente del Senado, con 23 iniciativas y Rafael Barón Duluc, de La Altagracia, con 22 iniciativas.

Además de ellos, otros senadores también registran una alta incidencia en la productividad legislativa. Los legisladores con 20 o más iniciativas son María Mercedes Ortíz, Félix Bautista, Cristobal Venerado Castillo, Aracelis Villanueva y Santiago Zorilla.

Los demás congresistas se mueven en la media de 16 iniciativas por senador.

Muchas resoluciones y reconocimientos Los senadores son libres de proponer proyectos con las temáticas que más consideren necesaria, pero una revisión al grupo de iniciativas sugeridas evidencia que un paquete de piezas legislativa, específicamente el 43 %, son resoluciones dirigidas a reconocimientos, cambios de nombres de calles y edificios, y sugerencias al Poder Ejecutivo. La otra parte, un 57 %, son proyectos de ley enfocados en reformas, seguridad ciudadana, propuestas provinciales y modificaciones a leyes ya existentes.