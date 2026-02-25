El Gobierno entrega al Senado las memorias institucionales de 2025

El viceministro Luis Madera Sued entrega las memorias institucionales del Poder Ejecutivo del 2025 al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

El viceministro de Coordinación y Seguimiento del Gobierno, Luis Madera Sued, entregó este miércoles al Senado de la República las memorias correspondientes al año 2025 del Poder Ejecutivo.

Las memorias fueron recibidas por el presidente del órgano legislativo, Ricardo de los Santos.

Madera acudió en representación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para hacer entrega formal del documento titulado "Logros relevantes del Gobierno de Luis Abinader año 2025".

El funcionario explicó que con esta entrega se cumple el mandato constitucional de depositar ante el Congreso Nacional las memorias institucionales del Poder Ejecutivo antes del 27 de febrero, fecha en la que el presidente Abinader rinde cuentas al país ante la Asamblea Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/7aa9890a-4b4b-4adf-b153-b5fb320782a6-dfae4807.jpg

Señaló que el documento presenta de manera más resumida y específica los principales logros alcanzados durante el año, con el objetivo de facilitar su consulta y evaluación, en coherencia con las metas trazadas por la actual gestión gubernamental.

Las memorias estarán disponibles al público a partir del 27 de febrero en los portales digitales del Senado y del Ministerio de la Presidencia.

De su lado, De los Santos agradeció la entrega y recordó que este procedimiento está establecido en la Constitución, específicamente en los artículos 121 y 128, que disponen la presentación anual de las memorias de los ministerios ante el Congreso.

Indicó que el Senado recibirá formalmente el documento y lo pondrá a disposición de cualquier ciudadano interesado en conocer su contenido.

Comisión bicameral revisará memorias pendientes

El presidente del Senado informó además que fue consensuada la creación de una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, para revisar las memorias pendientes de años anteriores.

Explicó que ya fue conocido el informe correspondiente al año 2020 y que en los próximos días se prevé avanzar con las memorias de 2021 y 2022, así como las de los años subsiguientes, con el compromiso de poner al día la revisión legislativa en un plazo relativamente corto.

De los Santos aseguró que la comisión especial trabajará para que estos informes sean evaluados con la mayor agilidad posible, en cumplimiento del rol fiscalizador del Congreso Nacional.