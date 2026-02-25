Nueva legislatura priorizará la reforma laboral y de Seguridad Social desde el 27 de febrero

El viceministro Luis Madera Sued entrega las memorias institucionales del Poder Ejecutivo del 2025 al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/ HAROLYN GAVILÁN )

La nueva legislatura iniciará el próximo 27 de febrero con el compromiso de impulsar una agenda más ágil en el Congreso Nacional, enfocada en aprobar importantes reformas que están pendientes.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó este miércoles que entre las prioridades está la reforma al Código Laboral, la cual ya fue aprobada en el Senado y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.

"Entendemos que los diputados harán lo propio, pero eso ya dependerá de allá", expresó.

También señaló que forman parte de la agenda la reforma a la Policía Nacional, la Ley de Aguas, que tiene décadas en discusión en el Congreso, la modificación a la Ley de Seguridad Social y otras reformas institucionales.

De los Santos destacó que en la última legislatura se aprobó una gran cantidad de leyes y aseguró que el compromiso es continuar trabajando para dotar al país de un marco legal acorde con los nuevos tiempos.

Mora legislativa

Sobre la mora legislativa, que es el retraso y acumulación de proyectos pendientes de aprobación, afirmó que ha ido disminuyendo y que seguirá bajando si mantienen el mismo ritmo de trabajo.

Recordó que en la última reforma constitucional se estableció un plazo de siete legislaturas para reducir esa mora.

La octava disposición transitoria de la Constitución de 2024 establece que varias leyes complementarias deben ser elaboradas y aprobadas en un plazo máximo de siete legislaturas.

Entre las normas que la carta magna ordena reformar y que no han avanzado en las últimas tres legislaturas ordinarias se encuentran:

Ley sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social (artículos 203, 210 y 272)

Ley de acceso a la propiedad inmobiliaria titulada (artículo 51, numeral 2)

Ley de antidiscriminación y promoción de la igualdad entre las personas (artículo 39, numerales 3, 4 y 5)

También se requiere la actualización de otras normativas como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio, entre otras.

