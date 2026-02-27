Los diputados inician una nueva legislatura prometiendo aprobar proyectos retrasados

Alfredo Pacheco (izq.) da el golpe con el mallete para dejar iniciada la legislatura. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Cámara de Diputados inició este viernes formalmente la nueva legislatura congresual de 150 días de trabajo que comienza este 27 de febrero y se extenderá hasta julio próximo.

Después de iniciar la sesión y encabezar los actos protocolarios de la primera sesión congresual, el presidente de la Cámara de Diputados abrió formalmente la legislatura para que los legisladores estén aptos para analizar y aprobar los proyectos que han sido depositados.

El presidente del órgano, Alfredo Pacheco, admitió que la entidad "hay una inmensa cantidad de proyectos" pendientes y retrasados, por lo que se mostró esperanzado en que el nuevo periodo sirva para aprobar las propuestas estancadas.

Proyectos pendientes en la agenda

Pacheco anunció que los trabajos congresuales iniciarán de inmediato con sesiones el martes y el miércoles de la próxima semana, una reunión coordinadora el lunes y los demás días para trabajos de comisiones.

Entre los retrasos más destacables que registran los diputados se encuentra la reforma laboral, que aunque lleva más de un año dando vueltas en el Congreso, no ha logrado aprobarse por diferencias entre los empresarios, los sindicalistas y los legisladores.

El proyecto actualmente se encuentra bajo el estudio de una comisión que dirige el diputado Mélido Mercedes.

Actos protocolarios en la apertura

Previo al inicio de la sesión, Pacheco designó a los diputados Dharuelly D´Aza, Amado Díaz, Rafael Castillo, Gustavo Sánchez, Mateo Espaillat, Fiordaliza Estévez, Ramón Raposo, Jorge Zorrilla, Carlos Sánchez, José Del Carmen Montero, Juan José Rojas, Kinsberly Taveras, Heidy Musa, Brenda Ogando, Ramón Bueno, Yaniris Espinal, Indhira de Jesús, Vicente Sánchez y José David Báez, quienes recibirán al presidente Luis Abinader previo a su discurso de rendición de cuentas.

