Entre críticas y halagos, ambiente en explanada del Congreso Nacional previo a discurso de Abinader

Ambiente en la explanada del Congreso Nacional previo a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este 27 de febrero. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Desde las primeras horas de la mañana, el Congreso Nacional de la República Dominicana se convirtió en el epicentro de un ambiente tenso y cargado de simbolismo.

La explanada, tradicionalmente custodiada por la historia y el poder político del país, fue el escenario de la sexta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional.

La jornada, marcada por una fuerte presencia de seguridad y un flujo constante de autoridades y figuras públicas, dio inicio a un día que promete ser de gran relevancia política y social.

El operativo de seguridad, visible desde la entrada del Palacio Legislativo, se reforzó considerablemente.

Agentes de la Policía Nacional, militares y cuerpos de seguridad privada patrullaban con rigor cada rincón del área, mientras los controles de acceso se hicieron más estrictos para garantizar que solo el personal acreditado y los invitados especiales pudieran ingresar.

En la explanada, las vallas y los puntos de control se multiplicaron, y el tránsito se vio restringido en varios puntos cercanos al Congreso, una medida que, si bien incrementó la tensión en la zona, aseguró la protección de los presentes en un evento de tal magnitud.

Los colores patrios, los mismos que ondean en cada rincón de la República Dominicana, se hicieron sentir con fuerza en el ambiente.

Las banderas nacionales decoraban tanto el interior como el exterior del Congreso, mientras los himnos sonaban al paso de los funcionarios y ministros que llegaban al evento.

No solo las banderas hacían honor a la patria, sino que un solemne acto de tributo fue ofrecido por las fuerzas militares, quienes rindieron homenaje a la fecha con una precisa y respetuosa ceremonia de honor, resaltando el espíritu de la República y el compromiso con la nación.

A medida que el día avanzaba, el bullicio en la explanada aumentaba. Diputados de distintas facciones políticas, funcionarios, ministros, y otros actores clave del gobierno se movilizaban hacia el interior del Palacio Legislativo, mientras que periodistas y camarógrafos intentaban captar las imágenes más reveladoras de la jornada.

Temas a tocar

En este constante ir y venir, los diputados, tanto oficialistas como de la oposición, no dejaron de manifestar sus puntos de vista respecto a lo que esperan del discurso del presidente Abinader y los temas que no deben faltar en su rendición de cuentas.

Los legisladores oficialistas, visiblemente optimistas, destacaron los logros alcanzados durante los primeros años de gestión de Abinader.

La recuperación económica del país tras los efectos de la pandemia, el crecimiento sostenido de la economía, y las inversiones en sectores claves fueron algunos de los aspectos que resaltaron como hitos de su gobierno.

"El presidente ha demostrado una capacidad excepcional para enfrentar la crisis global, lo que ha permitido que la economía crezca a ritmos sostenibles", comentó uno de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sin embargo, desde la bancada de la oposición, las críticas fueron dirigidas hacia los desafíos que aún enfrentan los dominicanos.

Para los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otros movimientos, la crisis energética, la creciente ola de delincuencia y la corrupción estructural siguen siendo temas que el presidente no puede evadir.

"La inseguridad está tocando las puertas de cada dominicano, y los altos índices de corrupción siguen siendo un cáncer para el país. Queremos respuestas claras sobre cómo el presidente planea abordar estos problemas", expresó un diputado opositor, quien subrayó la necesidad de que el gobierno asuma con seriedad estos retos.

Además, los opositores coincidieron en que, aunque el discurso de Abinader probablemente pondrá énfasis en sus logros, es fundamental que se ofrezcan soluciones concretas a los problemas que aquejan a la sociedad, particularmente en lo que respecta a la gestión de la crisis energética, que ha golpeado duramente tanto a consumidores como a empresas.

El ambiente en la explanada del Congreso fue una mezcla de vibrante actividad política y ceremonial. Los funcionarios, ministros y figuras públicas, algunos vestidos con trajes de gala, caminaban con una notable seriedad.

Las caras de los asistentes reflejaban un sinfín de expectativas y miradas curiosas hacia el presidente, que a esta hora se prepara para abordar los temas más candentes del momento.

A medida que el evento se acercaba, la multitud seguía creciendo. Los diputados y asistentes se agrupaban en pequeños círculos, intercambiando opiniones sobre lo que podría significar este informe para el futuro del país.

El presidente Luis Abinader, mientras tanto, se prepara para hablarle a la nación, en un acto de rendición de cuentas que tiene en sus manos no solo el destino de su gobierno, sino también las expectativas de un pueblo que pide respuestas a los grandes problemas que enfrenta.

