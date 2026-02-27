El Senado inicia su primera legislatura del 2026 con agenda pendiente

Los senadores durante la inauguración de la Primera Legislatura Ordinaria del 2026, el 27 de febrero del 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Senado de la República dejó hoy formalmente inaugurada la Primera Legislatura Ordinaria del 2026, en el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

El inicio del nuevo ciclo legislativo encuentra a la Cámara Alta con una importante cartera de proyectos que deberán ser priorizados en los próximos 150 días, entre los que figuran la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), así como la reforma policial.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, declaró abiertos los trabajos legislativos de este período, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de la República, que en su artículo 89 establece que ambas cámaras deberán reunirse de manera ordinaria cada 27 de febrero y 16 de agosto.

Como parte del protocolo, De los Santos designó tres comisiones especiales. Dos de ellas fueron creadas para recibir al presidente de la República, Luis Abinader Corona: una en la explanada del Congreso Nacional y otra en el lobby del Salón de la Asamblea Nacional.

La tercera comisión tendrá la encomienda de depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, prevista para la 1:00 de la tarde.

El presidente del Senado destacó el alto nivel de trabajo desarrollado por la Cámara Alta y expresó su satisfacción por el desempeño de los 31 senadores que le acompañan en la actual gestión.

Manifestó que se siente "sumamente orgulloso" de todos y cada uno de los legisladores, al tiempo que aseguró que el rendimiento alcanzado "marca un precedente en la historia" del Senado de la República.

El acto inaugural incluyó la tradicional salva de 21 cañonazos en la parte frontal del Congreso Nacional. Mientras se realizaba el homenaje, los senadores permanecieron de pie en el Salón del Hemiciclo para entonar las notas del Himno Nacional.

Para concluir la sesión, De los Santos convocó a los legisladores a participar en la primera sesión ordinaria de esta legislatura, pautada para el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 2:00 de la tarde.

La tarea del Senado

Al Congreso Nacional le queda una amplia lista de proyectos pendientes que deberán ser aprobados antes de 2028. En ese contexto, el Senado entra este año en una dinámica intensa para cumplir con las prioridades del ciclo legislativo.

La Cámara Alta deberá analizar la fusión del Minerd y el Mescyt, iniciativa enmarcada en el plan de enmienda para la modernización de la Administración Pública. La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025 ante el Senado y enviada de inmediato al estudio de una comisión especial de legisladores.

Otra tarea relevante es la reforma policial. El Poder Ejecutivo impulsa la reestructuración de la Policía Nacional mediante una nueva ley que incorpora nuevos escalafones de ascenso para los agentes, regula el uso de la fuerza en situaciones extremas, refuerza el respeto a los derechos humanos y establece inspecciones, entre otras disposiciones.

Esta pieza se estudiará en una comisión especial del Senado, en medio de cambios en la institución del orden, que desde hace una semana está dirigida por un nuevo director, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Otras prioridades

Anteriormente, el presidente del Senado señaló que también formarán parte de la agenda prioritaria la Ley de Aguas, que tiene décadas en discusión en el Congreso; la modificación a la Ley de Seguridad Social y otras reformas institucionales.

