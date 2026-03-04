Los diputados crean una comisión para estudiar correcciones de Abinader a ley de deudas viejas

La Cámara de Diputados creó este miércoles una comisión especial para estudiar las correcciones que hizo el presidente Luis Abinader a la ley que busca pagar deudas viejas a contratistas que han realizado trabajos al Estado hace más de 30 años.

En su sesión de este miércoles, los diputados crearon una comisión especial que tendrá un único objetivo: revisar las observaciones de Abinader y determinar si el proyecto se aprueba o no.

En caso de que los diputados no aprueben las observaciones en un plazo de dos legislaturas (hasta enero de 2027), la ley estaría vigente con las correcciones de Abinader.

La nueva comisión especial, que dirige la diputada perremeísta Dharuelly D´ Aza, analizará las observaciones de Abinader que, en una carta enviada en enero a los diputados, consideró que la ley que aprobaron los legisladores carece de sustento porque no detalla quiénes serían los beneficiados con los pagos.

Más datos

Abinader citó el artículo 233 de la Constitución para argumentar que el Poder Ejecutivo "debe programar sus ingresos y gastos" y que, en consecuencia, necesita tener más datos financieros antes de autorizar el pago.

En su misiva, el mandatario señala, además, a los diputados que el proyecto que aprobaron carece de "certeza y exigibilidad", porque no existe nada "que respalde de manera inequívoca la condición de acreedores del Estado" a estas personas y empresas a quienes les atribuyen esa calidad.

Deudas del Estado

El proyecto de ley que aprobaron los diputados en enero enumera a más de 500 empresas y ciudadanos a los que, según la pieza, el Estado debe, desde hace años, la construcción y mantenimiento de obras.

Aunque la propuesta los menciona por sus nombres, no proporciona documentos que certifiquen los trabajos que se les atribuyen.

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), que elaboró el proyecto, afirma que la deuda asciende a alrededor de 2,000 millones de pesos.