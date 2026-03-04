La reforma laboral se juega su futuro en la nueva legislatura ante llamados a aprobarla pronto

Sesión de la Cámara de Diputados del 27 de febrero de 2026, donde se anunció que la iniciativa de la reforma laboral sería una prioridad en la nueva legislatura. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO/ARCHIVO )

A más de un año y cinco meses de idas y vueltas en el Congreso, la reforma laboral vuelve a colocarse en el centro del debate con el inicio de la nueva legislatura el pasado 27 de febrero.

El proyecto, que comenzó a moverse en octubre de 2024 entre aprobaciones fallidas y falta de consensos, enfrenta ahora una nueva presión para aprobarse en la actual legislatura ya que, en caso de no validarse en ambas cámaras congresuales durante el actual periodo, la iniciativa caducaría otra vez.

La comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, que reúne a los voceros partidarios y al bufete directivo del órgano, estableció ayer que el proyecto para modificar el Código de Trabajo será la prioridad inmediata de los legisladores que, apurados por el tiempo, deberán evitar que la propuesta perima otra vez.

La pieza ya fue aprobada en octubre de 2025 en el Senado y se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados, donde recae actualmente la responsabilidad de decidir su destino bajo las diferencias constantes entre empresarios y sindicalistas, que no logran condensar un acuerdo.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró el lunes que la reforma “se va a aprobar sin dificultades” en la actual legislatura y sostuvo que la relación entre el sector empresarial y sindical ha sido “un modelo” que históricamente ha dado resultados.

A su juicio, esa dinámica no será distinta en el caso del Código de Trabajo que actualmente se busca modificar.

Al realizar una visita al Senado, Olivares precisó que es importante que el conocimiento de la propuesta se retome “de inmediato” y que “bien temprano en la legislatura sea aprobada la reforma”, al considerarla una pieza “necesaria para el país”.

Recordó que el código vigente data de 1992 y que el contexto laboral ha cambiado de forma significativa en más de tres décadas en áreas como el teletrabajo, los empleos vinculados a la economía azul y el trabajo doméstico.

“Estamos en el 2026, en la primera etapa del segundo cuarto del siglo XXI. Entonces, eso no es posible, debe aprobarse”, afirmó.

Sin cesantía

El funcionario subrayó que el Poder Ejecutivo envió el proyecto “sin tocar el tema de la cesantía”, aunque reconoció que los empresarios han reclamado modificarla y que el liderazgo sindical ha hecho “el mayor esfuerzo” para defender su posición.

No obstante, evitó sugerir una ruta específica al Congreso en caso de que no haya acuerdo y la legislatura siga corriendo con el riesgo de hacer perimir la iniciativa.

El proyecto que depositó originalmente el Poder Ejecutivo no contempla ningún cambio al artículo referente a la cesantía en las modificaciones al Código de Trabajo, pero varios grupos empresariales han propuesto cambios que van desde una nueva forma de calcular el beneficio hasta la eliminación de las multas contra los empleadores que no paguen a tiempo la retribución.

El PRM busca aprobar

Desde la bancada oficialista, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, dijo que el proyecto quedó “bien avanzado”, pero admitió que persisten diferencias sustanciales entre los sectores empresarial y sindical.

“Hay un sector que insiste en obtener alguna prerrogativa que el otro le niega”, señaló.

A su parecer, esa situación ha generado la falta de consenso más fuerte en ambas partes ya que uno no logra lo que propuso en la reforma y el otro “se siente bien con la que tenemos actualmente”.

Aun así, consideró que “lo que falta es poco” y expresó su deseo de que en esta legislatura se le dé salida a la pieza.

“Esos son los anhelos, ver si en esta legislatura le damos salida”, afirmó, aunque advirtió que todavía hay asuntos que deben consensuarse y que generan “un nivel de disenso muy amplio”.

De su lado, el diputado Rogelio Alfonso Genao, asumió una posición más tajante al sostener que el Código debe aprobarse ya bajo los consensos alcanzados y sin introducir modificaciones que los alteren.

“Debe ya ser aprobado el Código Laboral bajo los consensos arribados por los sectores y no incluir en el proyecto modificaciones que alteren esos consensos”, afirmó el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En particular, defendió que la cesantía se mantenga intocable y aseguró que en la Cámara de Diputados “no hay terreno fértil para propuestas que modifiquen”.

La presión de una rápida aprobación En ese escenario de presiones para que la pieza no perima otra vez, el proyecto que modificaría el Código de Trabajo se mueve en el Congreso como la reforma más obstaculizada de las que ha propuesto el presidente Luis Abinader.Si los legisladores no logran armar un consenso en los 150 días de legislatura que abarca el actual periodo, la reforma laboral va rumbo a perimir por tercera vez consecutiva desde que fue sometida por el Poder Ejecutivo en octubre del 2025.