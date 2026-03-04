El anuncio del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sobre la presentación de un proyecto de ley para eliminar impuestos considerados anacrónicos y corregir aspectos de la tributación fue recibido con cautela este miércoles por legisladores de la oposición, quienes advirtieron que la propuesta sería una reforma fiscal disfrazada.

Los legisladores de distintos partidos expresaron temor de que la iniciativa se traduzca en una reforma fiscal encubierta y condicionaron su respaldo a que la propuesta contemple la eliminación de exenciones fiscales vigentes desde hace más de 15 años.

Aunque el ministro de Hacienda y Economía no ofreció detalles sobre cuáles tributos serían eliminados o modificados, varios congresistas coincidieron en que el contenido del proyecto será determinante ya que, por experiencias pasadas, las propuestas fiscales no han causado agrado.

El vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Félix Michell, del partido Fuerza del Pueblo, indicó que será la comisión la que evaluará si el proyecto realmente beneficia al pueblo o si encierra disposiciones que puedan interpretarse como "una reforma fiscal encubierta".

Michell reconoció que pueden existir impuestos o recargos que resulten desproporcionados y precisó que si la propuesta busca corregir distorsiones de ese tipo contará con respaldo, pero aseguró que estarán atentos a cualquier intento de introducir cambios perjudiciales bajo otras definiciones.

Sin más cargas

El diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, sostuvo que si la propuesta busca reducir impuestos en beneficio de la sociedad contará con respaldo, pero advirtió que si el objetivo es aumentar la recaudación deberá evaluarse con detenimiento.

Planteó que el proyecto debe incluir la indexación salarial para corregir lo que considera como "una carga injusta" sobre más de 700,000 trabajadores que, según afirmó, están pagando impuesto sobre la renta cuando no les corresponde.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Mayobanex Martínez consideró que detrás del planteamiento de eliminar impuestos anacrónicos podría haber una actualización de tributos que implique aumentos.

En ese sentido, afirmó que hablar de impuestos anacrónicos supone revisar y actualizar figuras impositivas que, en su opinión, podrían traducirse en nuevas cargas.

Martínez indicó que la sociedad debe analizar con claridad la propuesta, ya que entiende que podría tratarse de una "pequeña reforma fiscal encubierta".

Eliminar exenciones

De su lado, el diputado Elpidio Infante, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó su acuerdo con la elaboración del proyecto, pero condicionó su apoyo a que incluya la eliminación de exenciones otorgadas a grandes empresarios.

En ese orden, consideró que existen sectores con suficientes niveles de fortaleza económica que no necesitan esos beneficios fiscales y sostuvo que los recursos que se obtengan de eliminar esas exenciones podrían destinarse a obras y necesidades prioritarias del país.

El diputado Danilo Díaz, también representante del PLD, señaló que, en principio, si se trata de hacer más eficiente la recaudación y fortalecer la gestión tecnológica del cobro de impuestos, podría ir en la dirección correcta.

No obstante, advirtió que su partido velará porque la propuesta no perjudique a los sectores que, según afirmó, han sido impactados por el incremento del costo de la vida y de los servicios.

Por su parte, el diputado Pedro Martínez, de Alianza País, afirmó que el anuncio de una modernización de los impuestos podría evidenciar una renuncia del Gobierno a impulsar una reforma fiscal más amplia.

Martínez reiteró que cualquier modificación tributaria debe enfocarse en reducir el gasto fiscal, que cifró en más de 300,000 millones de pesos asociados a exenciones a grandes empresas, sectores mineros, de combustibles y turísticos, entre otros.

A su juicio, el déficit no puede enfrentarse gravando salarios ni afectando a los sectores de menores ingresos, sino desmontando incentivos que, según indicó, llevan décadas vigentes y ya no se justifican.

Proyecto va pronto

Durante el almuerzo de ayer martes de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Díaz anunció que "en las próximas semanas" el proyecto estaría listo, por lo que el Congreso solo espera el sometimiento para analizar la propuesta y considerar si la aprueba o la rechaza

