Los proyectos fiscales recientes no sobreviven en el Congreso

La sesión celebrada en la Cámara de Diputados durante el día de ayer. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, busca impulsar en las próximas semanas una propuesta de ley para actualizar algunos impuestos en el país, las iniciativas relativas a temas fiscales han tenido escasas posibilidades de avanzar en el Congreso, donde, al menos diez, han sido retiradas o archivadas.

En este caso, ante la posibilidad de un nuevo proyecto fiscal anunciado por Díaz, los diputados Elpidio Infante (PRM), Félix Michell (FP) y Mayobanex Martínez (PLD) dijeron temer a una reforma fiscal encubierta y propusieron eliminar exenciones.

Proyectos fiscales que no pasaron

Desde 2020, con la conformación de un Congreso de mayoría oficialista, de las propuestas fiscales, pese a lo diversas, solo dos han logrado superar los debates legislativos y convertirse en ley.

Durante esta conformación congresual, el primer proyecto que intentó modificar el pago de algunos impuestos fue el Presupuesto General del Estado para 2021, presentado por el presidente Luis Abinader ante la Cámara de Diputados tras asumir el Gobierno en agosto del 2020.

La propuesta, que terminó siendo modificada por la presión social y las amenazas de protestas, contemplaba gravar el salario de Navidad que reciben los trabajadores, cobrar impuestos a los servicios por plataformas digitales y aplicar un 3 % a las operaciones o consumos en moneda extranjera sobre el monto de las transacciones con tarjetas de crédito, entre otras disposiciones.

Las toallas sanitarias

Otro proyecto en materia fiscal que no prosperó en la Cámara de Diputados fue la iniciativa para liberar de impuestos las toallas sanitarias, al ser consideradas un producto de higiene y salud femenina. La propuesta fue impulsada en 2022 por Omar Fernández, cuando era diputado, pero nunca se aprobó porque la comisión que la estudió no rindió un informe a tiempo.

En 2024, cuando diputados y senadores fueron cuestionados por las exenciones que les permiten importar vehículos sin pagar impuestos, surgieron al menos tres proyectos de ley, que nunca avanzaron, para limitar ese beneficio e imponer un tope a la entrada de los autos adquiridos por los congresistas.

Como parte del paquete de enmiendas que impulsaba Abinader, la Cámara de Diputados estudió durante apenas dos semanas un proyecto de ley de modernización fiscal que, entre otros aspectos, proponía aumentar el costo de los marbetes, incrementar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) e incluir más productos alimenticios gravados con Itbis. El mandatario retiró el proyecto.

Tras esa fallida reforma fiscal, el diputado Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), depositó un proyecto de ley que caducó y que buscaba eliminar algunas exenciones fiscales a sectores como el turismo, las industrias y los combustibles, pero nunca avanzó en las comisiones congresuales.

Otros proyectos de carácter fiscal que tampoco prosperaron en el Congreso son la eliminación de impuestos a los regalos que entren al país con motivo de Navidad y Año Nuevo, y el de racionalización del gasto y orden de impuestos.

Propuestas que sí pasaron Los únicos proyectos que superaron el debate legislativo y fueron aprobados son la Ley de Responsabilidad Fiscal, que busca limitar el crecimiento excesivo del gasto público y controlar el endeudamiento, y la Ley de Tasa Cero, que durante un año permitió importar al menos 67 productos de la canasta básica sin el pago correspondiente de impuestos.