En el marco del estudio de una reforma para modificar el Código de Trabajo, la organización Prolactar RD presentó este jueves a la Cámara de Diputados una propuesta legislativa que busca aumentar a seis meses la licencia por maternidad y a 15 días la de paternidad.

Al presentar la propuesta, María Aurelina Estévez, quien dirige Prolactar, explicó que una licencia de cuatro meses en casos de alumbramiento "no es suficiente" ya que el periodo de lactancia exclusiva es de seis meses, según las academias mundiales de pediatría.

En ese sentido, la organización propuso un aumento a la licencia por maternidad para garantizar, entre otros aspectos, que el recién nacido pueda recibir atenciones de su madre durante el periodo propuesto.

Actualmente, la licencia por maternidad es de 14 semanas.

Licencia por paternidad y otras novedades

En el proyecto de ley para modificar el Código de Trabajo se contempla una licencia por paternidad de cuatro días, pero Prolactar sugirió, en su anteproyecto, que el beneficio dure hasta 15 días, argumentando que las madres necesitan auxilio de los padres al momento del parto.

"Necesitamos que el papá por lo menos tenga 15 días para dedicarse al cuidado, no solo de ese bebé, sino que él debe estrechar un vínculo con su hijo recién nacido y dedicarse al cuidado de esa mujer que muy probablemente va a tener una cesárea, que es una cirugía mayor", sostuvo Estévez.

Además de las licencias paternas y maternas, la entidad propuso a los legisladores que incluyan nuevas figuras como las licencias para padres por la muerte de sus hijos recién nacidos y la licencia para padres adoptivos.

El anteproyecto

La propuesta fue entregada a la Cámara de Diputados como un anteproyecto y, antes de someterse formalmente, debe ser presentada en el organismo legislativo por un diputado.

La iniciativa se estudiaría en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que actualmente está inmersa en la modificación al Código de Trabajo promulgado en 1992.