El Congreso defiende a partidos al bloquear candidaturas independientes pese a fallo del TC

El Congreso archivó el proyecto de la JCE que buscaba regular las candidaturas independientes. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Con la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes en el país, el Congreso se encamina a desafiar una sentencia del Tribunal Constitucional, alegando que el sistema de los partidos políticos "es la única vía" por la que se puede participar en las elecciones congresuales, municipales y presidenciales.

Los legisladores Ramón Bueno (PRM), Elías Wessin Chávez (PQDC), Gustavo Sánchez (PLD) y Ramón Rogelio Genao (PRSC) alegaron que el sistema democrático dominicano, según la Constitución, da prioridad a los partidos políticos para la participación en comicios.

Con la decisión firme de bloquear las candidaturas independientes, los congresistas desacatan una sentencia del Tribunal Constitucional que, en diciembre del 2024, declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Régimen Electoral que "imponen trabas" a los aspirantes desligados de partidos.

Tras la aprobación de la iniciativa que eliminaría las candidaturas independientes, el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats calificó la decisión de los senadores como "una rabieta" contra una sentencia vinculante de la alta corte.

"Es una rabieta institucional híper partidista disfrazada de defensa de los partidos pero que, en el fondo, no es más que expresión del deseo de hacer siempre ostensible el irrespeto de los legisladores y los poderes políticos hacia las sentencias vinculantes del TC", escribió el jurista experto en Constitución en su cuenta de X.

El abogado Alberto Fiallo-Billini, quien propulsó en el TC la regulación de las candidaturas independientes, cuestionó que se limite la participación política a los partidos y defendió las candidaturas independientes como una vía para ampliar la democracia.

A su juicio, obligar a un ciudadano a inscribirse en una organización política para poder aspirar a un cargo electivo "restringe el derecho a elegir y ser elegido, ya que la participación en los asuntos públicos no debería depender de la autorización de un partido".

Los diputados protegen a partidos

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la cámara baja, Gustavo Sánchez, defendió que las candidaturas a cargos electivos se canalicen a través de los partidos políticos, al considerar que esas organizaciones constituyen los instrumentos institucionales para la participación democrática e indicó que permitir postulaciones sin las formalidades establecidas por el sistema de partidos "podría generar distorsiones en el proceso electoral".

Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Bueno, expresó su respaldo al modelo de partidos y advirtió que abrir ampliamente las candidaturas independientes podría debilitar ese esquema y generar "desorden político".

La Constitución

De su lado, el diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, consideró que las candidaturas independientes solo podrían implementarse plenamente mediante una reforma constitucional ya que, según explicó, la Carta Magna establece que las candidaturas deben expresarse a través de partidos políticos.

El autor de la propuesta para eliminar las candidaturas independientes, el senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, defendió la eliminación de las aspiraciones independientes al considerar que esa figura "no está contemplada en la Constitución" y que su aplicación podría generar dificultades en el sistema electoral por temas como el conteo de votos, el escrutinio y la presentación de resultados.

Sentencia en vilo Las candidaturas independientes ya existen. Según la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, regulan esa figura política, pero en el 2024, a través de una sentencia, el Tribunal Constitucional consideró que la ley era muy rígida e imponía trabas a los aspirantes.Tras meses de debates, la Junta Central Electoral (JCE) elaboró un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes, pero la comisión de diputados que estudió la propuesta decidió, por mayoría de votos, rendir un informe desfavorable que sepultó la pieza legislativa.