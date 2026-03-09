Siete años sin revisar actos del Gobierno evidencian debilidad en la fiscalización del Congreso

El Congreso tiene la obligación de recibir, estudiar y aprobar o rechazar las memorias del Poder Ejecutivo. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Como parte de su rol fiscalizador, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de revisar los actos consignados en las memorias del Poder Ejecutivo que el presidente deposita cada año ante el Poder Legislativo. Sin embargo, los registros legislativos evidencian retrasos en ese proceso, ya que los congresistas acumulan siete años sin completar la revisión de las ejecutorias gubernamentales.

De acuerdo con los sistemas legislativos del Senado y de la Cámara de Diputados, junto con registros del portal de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la última vez que el Congreso aprobó completamente los actos del Poder Ejecutivo fue en el año 2018, cuando Danilo Medina ocupaba la Presidencia.

A partir de ese momento, las memorias correspondientes a los años posteriores han enfrentado retrasos en su revisión dentro del Poder Legislativo, lo que evidencia debilidades en el papel fiscalizador del Congreso.

Los actos del Poder Ejecutivo correspondientes al año 2019 fueron depositados en el Congreso el 3 de marzo de 2020, pero no fue hasta el 8 de enero de 2026 cuando el Senado los aprobó en única lectura, es decir, casi seis años después de haber sido remitidos al Poder Legislativo.

Una situación similar ocurrió con los actos del año 2020. Estos fueron depositados el 25 de febrero de 2021 y, posteriormente, el Senado los aprobó en única lectura el 10 de enero de 2026.

Sin embargo, pese a que la cámara alta aprobó las memorias de esos dos años, la Cámara de Diputados no ha realizado el mismo procedimiento, por lo que ninguno de esos actos ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Los retrasos no paran

El retraso también se refleja en los documentos correspondientes a años posteriores. Los actos del Poder Ejecutivo de los años 2021 y 2022, al igual que los anteriores, todavía no han sido aprobados por el Congreso.

La misma situación se ha repetido con las memorias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, que también permanecen pendientes de revisión dentro del Poder Legislativo.

Los datos evidencian que, aunque algunos documentos han avanzado parcialmente en el Senado, ninguno de los actos del Poder Ejecutivo posteriores al 2018 ha completado el proceso legislativo que requiere la aprobación de ambas cámaras.

De hecho, el registro de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo solo muestra la promulgación de las memorias hasta el año 2018, lo que coincide con los datos de los sistemas legislativos sobre la falta de aprobación completa de los informes posteriores.

Las memorias del Poder Ejecutivo son documentos extensos que recopilan las principales ejecutorias del Gobierno durante un período anual. Estos informes detallan las acciones realizadas por la administración de turno entre un 27 de febrero y el siguiente, cuando el presidente presenta su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional y funcionarios invitados.

Retrasos en estudio

Para estudiar los documentos retrasados, tanto el Senado como la Cámara de Diputados designaron una comisión especial conjunta que está integrada por legisladores de ambas cámaras.

Entre los senadores encargados de revisar las memorias se encuentran Pedro Antonio Tineo Núñez, Aracelis Villanueva, Andrés Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Santiago José Zorrilla, Bernardo Alemán Rodríguez, Lía Díaz, María Mercedes Ortiz y Julito Fulcar Encarnación.

En la Cámara de Diputados participan en ese proceso Rogelio Genao, Abelardo Antonio Rutinel, Jorge Frías, Juan José Rojas, Yancarlos Simanca, Eduviges María Bautista, Lucila de León, Manuel de Jesús Núñez, Mateo Evangelista Espaillat, Maribel Altagracia Almánzar, Onavel Aristy, José del Carmen Montero, Tobías Crespo, Antonio Brito, Miguel Eduardo Espinal y Danilo Díaz.

Acciones para avanzar Al recibir el extenso documento de las memorias del Poder Ejecutivo correspondientes al año 2025, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció que existe un retraso en el estudio de los actos gubernamentales, pero garantizó que "en los próximos días" se avanzará con el asunto. De los Santos aseguró que la comisión especial trabajará para que estos informes sean evaluados con la mayor agilidad posible, en cumplimiento del rol fiscalizador del Congreso Nacional. Mientras que Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, al participar en una reunión con el bloque de legisladores del PRM, también prometió que se avanzará el estudio de las memorias junto con otras iniciativas pendientes como la reforma laboral, la ley de alerta para los desaparecidos o la nueva ley de seguridad social. Ambos líderes congresuales puntualizaron que el avance de las memorias contribuirá a reducir la mora legislativa que, según explicaron, ha estado en constante baja desde el 2020.