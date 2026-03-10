El juez Vargas recuerda al Congreso que decisiones del TC son obligatorias "para todo el mundo"

El juez del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas, enfatiza que las decisiones del TC son obligatorias. ( ARCHIVO )

El juez del Tribunal Constitucional, Alejandro Vargas, recordó este martes al Congreso que las decisiones de la alta corte de la que es miembro "son vinculantes para todo el mundo", al referirse a la más reciente decisión de los legisladores para eliminar las candidaturas independientes.

"La decisión está ahí y la decisión tiene aspectos vinculantes, pero no solamente para el Estado, porque también aquí hay un problema de que aquí le atribuyen al Estado dominicano los desacatos. Aquí hay sectores también que no son parte del Estado que desacatan decisiones", precisó antes de participar en un reconocimiento por el Día de las Juezas.

La vinculación de las decisiones del TC

Al ser cuestionado sobre si la vinculación de las decisiones del TC alcanza al Congreso, el juez respondió: "todo el mundo, todo el mundo. El carácter vinculante es de cumplimiento obligatorio para todos".

Con sus declaraciones, el juez Vargas de refirió a la aprobación en primera discusión del proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes, impulsado por el senador Ramón Rogelio Genao y aprobado por mayoría de votos en la cámara alta.

En medio de la aprobación del Senado, la regulación de las candidaturas independientes se mantiene en un limbo en la Cámara de Diputados, donde una comisión rindió un informe desfavorable para regular esta figura política alegando que se debe reformar la Constitución antes de aceptar las aspiraciones desligadas de partidos políticos.

La decisión de la Cámara de Diputados se aleja de una sentencia del Tribunal Constitucional que, en diciembre del 2024, declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Régimen Electoral y recomendó una nueva redacción de esos puntos para que las candidaturas independientes no se obstaculicen.

Voto disidente del juez Vargas

Sobre la decisión del TC, el juez Vargas recordó que su decisión está sustentada en un voto disidente de la opinión mayoritaria porque, a su juicio, la regulación de las candidaturas independientes es "un asunto exclusivo" de los legisladores.

Vargas puntualizó que su voto disidente no busca estar a favor ni en contra de las candidaturas independientes, sino atribuir la regulación de la figura política solo al Congreso.

"En mi voto entendía que el tema debió haber sido dilucidado por el Congreso de la República, que es el que tenía la legitima democrática directa para decidir el tema", sostuvo.

Defensa del presidente del Senado

Al participar en el mismo acto de reconocimiento a las juezas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, explicó que la decisión de aprobar el proyecto que elimina las candidaturas independientes obedeció a evitar "una situación inmanejable" para la Junta Central Electoral (JCE).

En ese sentido, precisó que la aprobación del proyecto de ley se ejecutó obedeciendo el artículo 216 de la Constitución, que establece que la participación política debe realizarse a través de partidos o movimientos.