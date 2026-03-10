La nueva prioridad del Congreso: un Código Civil será confeccionado en la actual legislatura

El nuevo Código Civil se une a la lista de prioridades del Congreso ( FUENTE EXTERNA )

Después de tardar más de cuatro años en la elaboración de un novedoso Código Penal que entrará en vigencia en agosto de este 2026, la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados iniciará a partir de este martes la confección de un nuevo Código Civil, que es un conjunto ordenado de normas jurídicas que regula las relaciones civiles entre personas físicas y jurídicas.

El proyecto del nuevo Código Civil tiene alrededor de 2,500 artículos y, aún así, una comisión de diputados busca aprobarlo en la actual legislatura, que concluye en cuatro meses.

El diputado Wandy Batista, quien preside la comisión de Justicia de los legisladores, anunció que la reunión del martes servirá para planificar "toda la estrategia" en la confección del nuevo Código Civil, que se prevé como una de las piezas más controversiales que manejará el Congreso.

Más de 2,000 artículos

Batista, sin embargo, descartó que las posibles trabas del nuevo Código Civil se enfoquen en la delicadeza de los artículos, sino en el volumen de la pieza, que estimó en más de 2,000 apartados, ya que es una normativa que toca relaciones civiles hasta la muerte.

"Lo que le prometemos a la población es que haremos un esfuerzo extraordinario para lograr la aprobación de esta importante ley", sostuvo el diputado de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo, comentó que si los legisladores lograron acuerdos para aprobar el nuevo Código Penal, que contiene alrededor de 400 artículos, también consensuarán todo lo relativo al Código Civil, que, aunque ha sido modificado en varias ocasiones, no ha tenido una reforma integral de todos sus apartados.

La elaboración de un nuevo Código Civil se une a otras iniciativas prioritarias y pendientes del Congreso, entre las que se incluye la nueva de ley de seguridad social, la reforma laboral, y las recientes reformas policial y educativa, que ya se estudian en comisiones especiales del Senado.