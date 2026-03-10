Omar Fernández presenta nuevamente proyecto para eliminar anticipo a mipymes

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández quien propone eliminar anticipo para micro y pequeñas empresas.

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, reintrodujo este martes por cuarta ocasión el proyecto de ley que elimina el pago de anticipo a micros, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana sin afectar las finanzas públicas.

El proyecto plantea, que el pago del anticipo que hacen las pequeñas y medianas empresas sean readecuado para estimular la economía con la creación y sostenibilidad de nuevas empresas.

El anticipo es un pago obligatorio al Impuesto sobre la Renta (ISR) que se debe realizar conforme a las proyecciones de ganancias que tenga una empresa.

El legislador del partido Fuerza del Pueblo explicó que esto "descapitaliza permanentemente a las empresas, colocándolas en riesgo constante de quiebra".

De acuerdo con una nota de prensa, Fernández, señaló que más del 85 % de las empresas registradas en el país son micro o pequeñas empresas, las cuales necesitan un ambiente fiscal favorable para poder crecer y desarrollarse, por lo que entiende que exonerarles del pago del anticipo no represente un impacto importante en las recaudaciones y por el contrario favorece el crecimiento económico.

Otros proyectos

Entre los proyectos de ley reintroducidos figura el que elimina la doble tributación de IPI en viviendas de adultos mayores de 65 años, proyecto de ley de Eliminación del Gravamen sobre Hipotecas, ley de Eliminación de Anticipos para el Sector Agropecuario.

Además de la ey de Facilidades para el Cumplimiento Tributario y el proyecto de ley de Modernización del Régimen de Sociedades Comerciales.

Entre los proyectos reintroducidos por el senador están proyecto de Modernización del Poder Judicial, proyecto de ley de Seguridad Jurídica para Personas Ausentes y Desaparecidas.

Tambien, el proyecto de ley de Garantía de Cumplimiento de Sentencias Judiciales, proyecto de Ley de fomento de Academias Deportivas Internacionales y Atracción de Inversión en el Deporte, proyecto de ley de fomento de Inversión de la Diáspora para el Desarrollo Nacional.